Η Billie Eilish έχασε όλους τους φίλους της όταν έγινε διάσημη

Η Billie Eilish αποκάλυψε ότι έχασε όλους τους φίλους της όταν έγινε διάσημη.

Η 22χρονη τραγουδίστρια, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο άλμπουμ της «Hit Me Hard And Soft», μίλησε για τις συνέπειες της επιτυχίας σε εμφάνισή της στο podcast «Miss Me» της Lily Allen και της Miquita Oliver.

«Έχασα όλους τους φίλους μου όταν έγινα διάσημη. Ξαφνικά ήμουν διάσημη και δεν μπορούσα να ταυτιστώ με κανέναν. Ήταν δύσκολο. Ήταν πραγματικά σκληρό», ανέφερε.

Η Billie Eilish σημείωσε ότι η καλύτερη φίλη της, η Zoe, παρέμεινε στο πλευρό της, αλλά οι μόνοι άλλοι φίλοι της ήταν οι συνεργάτες της.

«Και μετά ήταν τα 20ά μου γενέθλια και θυμάμαι να κοιτάζω γύρω μου στο δωμάτιο και να υπάρχουν μόνο άνθρωποι που εργάζονται για μένα. Και όλοι ήταν 15 χρόνια ή και περισσότερο μεγαλύτεροι από εμένα», είπε.

Η τραγουδίστρια της pop αποκάλυψε επίσης ότι ένας από τους συνεργάτες της στη συνέχεια παραιτήθηκε ξαφνικά και σταμάτησε να της μιλάει.

«Και ήταν το χειρότερο πράγμα που μου συνέβη. Και αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι “α, περίμενε, αυτή είναι μία δουλειά”. Αν με άφηναν δεν θα με ξαναέβλεπαν ποτέ», σχολίασε.

Η Billie Eilish παραδέχτηκε επίσης ότι από τότε δυσκολεύεται να είναι φιλική με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, «επειδή με τρομάζει πολύ η απώλεια και έχω πολλά προβλήματα εγκατάλειψης».

Παρ’ όλα αυτά, έχει καταφέρει να επανασυνδεθεί με τους παλιούς φίλους της και έχει κάνει και μερικούς καινούργιους φίλους.

«Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, επανασυνδέθηκα με μία παρέα παλιών φίλων και τώρα, έχω τόσους πολλούς φίλους», σημείωσε.

«Έχω μία παρέα τώρα! Θα μπορούσα κυριολεκτικά να κλάψω γι’ αυτό. Είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί», πρόσθεσε.

Όπως θυμήθηκε, όντως δάκρυσε όταν πήγε πρόσφατα μαζί τους σε ένα πάρτι στο μουσικό φεστιβάλ του Coachella.

«Έλεγα: “Παιδιά, έχω φίλους και σας αγαπώ τόσο πολύ, και έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που έχω φίλους”. Έκλαψα… και το έκανα κυριολεκτικά επειδή έχω πραγματικά ξανά φίλους τώρα», είπε.

Η Billie Eilish αποκάλυψε επιπλέον ότι την ενέπνευσαν να κάνει νέους φίλους οι στίχοι από το single «Smile» (2006) της Lily Allen: «Αλλά με λίγη βοήθεια από τους φίλους μου / Βρήκα το φως στην άκρη του τούνελ».

«Παλιά ήθελα να κλάψω ακούγοντας αυτό το στίχο επειδή δεν ένιωθα έτσι, επειδή δεν είχα φίλους», εξομολογήθηκε.

«Και θυμάμαι να σκέφτομαι ότι θέλω να νιώσω έτσι. Και θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι με το οποίο ταυτίζομαι απόλυτα και να ακούσω αυτό το στίχο για τους φίλους και να πω, οι φίλοι μου με βοήθησαν να το ξεπεράσω», εξήγησε.

Η Billie Eilish είχε δηλώσει προηγουμένως ότι έχασε τους φίλους της λόγω της φήμης που απέκτησε και των απαιτητικών περιοδειών της μετά την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», το 2019.

«Έχοντας πάει σε περιοδεία, ξέρω πώς λειτουργεί. Ξέρω ότι φεύγεις και είναι λίγο λυπημένοι οι φίλοι σου. Έπειτα, λείπεις για αρκετό καιρό και η ζωή συνεχίζεται και συνεχίζουν να κάνουν πράγματα», είπε.

«Είναι το ίδιο σαν να πεθάνει κάποιος. Πρέπει να συνεχίσεις. Δεν πρέπει να θρηνείς κάθε δύο δευτερόλεπτα για την υπόλοιπη ζωή σου. Πρέπει να συνεχίσεις», ανέφερε.