Eminem – Houdini

Guess who’s back, back again? Shady’s back

Ο Eminem κυκλοφόρησε το νέο σινγκλ “Houdini” την Παρασκευή 31 Μαΐου, το πρώτο του από το επερχόμενο άλμπουμ του The Death of Slim Shady (Coup de Grâce).

Το βίντεο για το νέο κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια μέρα, ξεκινά με τον 51χρονο πλέον ράπερ που λαμβάνει μια κλήση από τον Dr. Dre, σε μια άμεση ηχώ του βίντεο του 2002 “Without Me”. Στην πραγματικότητα, το ίδιο το τραγούδι ξεκινά με το «Μάντεψε ποιος είναι πίσω, ξανά / Shady’s back», στίχους από το 22χρονο κομμάτι.

Στο “Houdini”, ο Eminem λαμβάνει μια κλήση από τον Dre που αποκαλύπτει ότι μια πύλη για το 2002 έχει ανοίξει στην πόλη, πράγμα που σημαίνει ότι μια νεότερη εκδοχή του Eminem – πλήρης με τα ξανθά μαλλιά που είχε ο ράπερ τότε – έφτασε το 2024 .

Οι παλαιότερες και νεότερες εκδοχές των δύο ράπερ εμφανίζονται αργότερα μαζί στην οθόνη, καθώς το βίντεο συνεχίζει με τα γραφικά σε στυλ κόμικ που χρησιμοποιήθηκαν επίσης στο “Without Me”, με τον Eminem να φοράει ακόμη και το ίδιο κοστούμι υπερήρωα που φορούσε στο προηγούμενο βίντεο. ραπ για τον νεότερο εαυτό του, για το τι θα έκανε ο 20άρης Eminem για τη σημερινή εποχή, καθώς και για τη ζωή του σήμερα.

Εκτός από τα καμέο από τους 50 Cent , Snoop Dogg και τον κωμικό Shane Gillis – που εμφανίζονται όλοι στην οθόνη σε κομμάτια του βίντεο σε στυλ κόμικ – ο Eminem και ο νεότερος εαυτός του τελικά παλεύουν σε μια μάχη που τους βλέπει να συγχωνεύονται με έναν μεγαλύτερο εκδοχή του ράπερ, με ξανθά μαλλιά.

Αλλού, αυτός ο “νέος” Eminem ραπάρει περιτριγυρισμένος από άλλους ξανθούς Slim Shady-όμοιους πριν το κλιπ για το νέο κομμάτι κλείνει με ένα καμέο από τον Pete Davidson , ο οποίος εμφανίζεται με ξανθά μαλλιά και μπαίνει στο αυτοκίνητο του ράπερ για να τον κάνει βόλτα. λέγοντάς του, “Μην ανησυχείς, μόλις πήρα την άδεια μου πίσω .”

Ο ράπερ κυκλοφόρησε το εξώφυλλο του τραγουδιού λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία του, με έναν μάγο να φορά μια μάσκα χόκεϊ Jason Voorhees και να κάνει ένα ηλεκτρισμένο μικρόφωνο να επιπλέει στον αέρα.

“Μάντεψε ποιος γύρισε? Και για το τελευταίο μου κόλπο…» γράφει το εξώφυλλο.

Την προηγούμενη μέρα, ο Eminem (πραγματικό όνομα Marshall Mathers) κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον μάγο David Blaine , στο οποίο ζητούσε βοήθεια από τον μάγο.

«Αυτό που αναρωτιόμουν είναι, πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με αυτή τη μαγεία; Μπορούμε να κάνουμε ένα κόλπο ή κάτι τέτοιο;» αυτος λεει. «Λοιπόν για το τελευταίο μου κόλπο, θα εξαφανίσω την καριέρα μου».

Η διαφημιστική καμπάνια του Eminem για το επερχόμενο άλμπουμ του έχει επικεντρωθεί στη μαγεία και στον προφανή θάνατο του μακροχρόνιου alter ego του Slim Shady. Το αστέρι παρουσίασε για πρώτη φορά τους θαυμαστές του Slim το 1997 με το Slim Shady EP , και δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το The Slim Shady LP .

Το άλμπουμ περιείχε τραγούδια με στίχους από την οπτική του alter ego του, συμπεριλαμβανομένου του “My Name Is”, της πρώτης του μεγάλης επιτυχίας που περιλάμβανε το διάσημο άνοιγμα, “Hi, my name is, what? Με λένε, ποιος; Το όνομά μου είναι, chka-chka, Slim Shady.”

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα ψεύτικο μοιρολόγι για τον Slim Shady εμφανίστηκε στο Detroit Free Press , την εφημερίδα της πόλης του Eminem.

Η Complex ανέφερε ότι ο τίτλος του μοιρολογίου ήταν, “Slim Shady Made Lasting Impressions”, με έναν υπότιτλο που έλεγε: “Οι θαυμαστές δεν θα ξεχάσουν ποτέ τον αμφιλεγόμενο ράπερ”.

Το μοιρολόγι περιέγραψε τον Shady ως ντόπιο του Ντιτρόιτ του οποίου το ντεμπούτο σινγκλ «My Name Is» «εξέθεσε τον νεαρό καλλιτέχνη και τους στίχους του σε ένα ευρύτερο κοινό, αλλά ο οποίος «θα έφτανε σε ένα ξαφνικό και φρικτό τέλος».

Εβδομάδες νωρίτερα, ο Eminem ανακοίνωσε το The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) , το οποίο θα σηματοδοτήσει το πρώτο του νέο άλμπουμ μετά την κυκλοφορία του Music to Be Murdered By τον Ιανουάριο του 2020 .