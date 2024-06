Dua Lipa και Chris Stapleton ένωσαν τις φωνές τους σε ένα ντουέτο – έκπληξη

Η 28χρονη τραγουδίστρια της pop εξέπληξε το κοινό στο Ford Center at The Star στο Frisco του Τέξας την Πέμπτη 16 Μαΐου, όταν εμφανίστηκε στην αρχή της εμφάνισης του Chris Stapleton για να τραγουδήσουν μαζί με το τραγούδι του «Think I’m In Love with You».

Ο αστέρας της country μουσικής υποδέχθηκε στη σκηνή την Dua Lipa για ένα ντουέτο γεμάτο συναίσθημα, με τις φωνές τους να ταιριάζουν υπέροχα και να παίζουν η μία με την άλλη.

Μετά την εμφάνισή της, η Dua Lipa μίλησε στα παρασκήνια των ACM Awards 2024 στον Bobby Bones και αποκάλυψε ότι «συζητούσαν εδώ και καιρό» με τον Chris Stapleton αυτό το μυστικό ντουέτο, προσθέτοντας: «Ήταν δική μου ιδέα».

«Είμαι μεγάλη θαυμάστρια του Chris και απλά επικοινώνησα μαζί του και τον ρώτησα: “Θέλεις να κάνουμε κάτι μαζί;” Και έτσι προέκυψε αυτό», είπε.

Ο Chris Stapleton επιβεβαίωσε επίσης στο Entertainment Tonight ότι συζητούσαν το ενδεχόμενο συνεργασίας εδώ και αρκετό καιρό, αλλά έκαναν πρόβες για την εμφάνισή της μόλις λίγες ημέρες πριν τα βραβεία.

«Νομίζω ότι μπήκε μόνη της στο παιχνίδι. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και το συζητήσαμε και το δουλέψαμε ελάχιστα πάνω του. Στην πραγματικότητα, βάλαμε κάτω τις τελευταίες λεπτομέρειες αυτού που κάναμε μόλις πριν από δύο ημέρες», εξήγησε.

«Ήταν κάπως τρελό όλο αυτό – αλλά ήταν καταπληκτικό», πρόσθεσε ο 46χρονος τραγουδιστής.

Ο Chris Stapleton αποκάλεσε επιπλέον την Dua Lipa «βασίλισσα της feel-good μουσικής».

Μιλώντας επίσης στο ET, η Dua Lipa δήλωσε ότι ήταν «ένα μεγάλο όνειρό της» να συνεργαστεί με τον Chris Stapleton, χαρακτηρίζοντας «πολύ ξεχωριστό» το ντουέτο τους στη σκηνή.

«Είμαι μεγάλη, μεγάλη θαυμάστρια του Chris Stapleton, αυτό είναι σίγουρο, και αγαπώ την country μουσική», τόνισε.

«Αγαπώ την αφήγηση, το πάθος που βγάζει και ήταν απλά υπέροχο που μπόρεσα να βυθιστώ σ’ αυτόν τον κόσμο λίγο, απλά να το δω από πρώτο χέρι. Ήταν πραγματικά ξεχωριστό», σημείωσε.

Το «Think I’m In Love With You», το οποίο το έγραψε αποκλειστικά ο ίδιος Chris Stapleton και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του «Higher» (2023), είναι ήδη όμορφο και μελωδικό σαν ηχογράφηση.

Αλλά στη σκηνή με την Dua Lipa, έγινε πιο αισθησιακό, με τους δύο τραγουδιστές να παίζουν και να τραγουδούν με πάθος ο ένας δίπλα στον άλλο.

Η Dua Lipa τραγούδησε πρώτη μερικούς στίχους μόνη της πριν πάρει το μικρόφωνο του Chris Stapleton, έχοντας τη συνοδεία της μπάντας.

Στα ACM Awards 2024 εμφανίστηκαν πολλοί ακόμη pop τραγουδιστές, όπως o Post Malone (που μόλις κυκλοφόρησε το country single «I Had Some Help» με τον Morgan Wallen), η Avril Lavigne, η Gwen Stefani και ο Noah Kahan, ο οποίος αν και δεν ανήκει στην country σκηνή, έχει αρκετά στοιχεία του είδους στη μουσική του.

Η βραδιά των ACM Awards 2024 ήταν γεμάτη εκπλήξεις και σίγουρα το ντουέτο της Dua Lipa με τον Chris Stapleton θα μείνει αξέχαστο.