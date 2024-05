Η Lana Del Rey θα βραβευθεί ως «Τραγουδοποιός Είδωλο»

Η Lana Del Rey θα βραβευθεί φέτος με το βραβείο NMPA Songwriter Icon, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική Ένωση Εθνικών Εκδοτών Μουσικής (NMPA).

Το βραβείο θα απονεμηθεί κατά την ετήσια συνάντηση του οργανισμού στην αίθουσα Alice Tully Hall του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη στις 12 Ιουνίου.

Η Lana Del Rey έχει λάβει 11 υποψηφιότητες για Grammy στην καριέρα της, αλλά, προς έκπληξη όλων, δεν έχει σημειώσει ακόμα καμία νίκη.

Μεταξύ άλλων έχει αποσπάσει τρεις υποψηφιότητες σε κατηγορίες τραγουδοποιίας, με το «Norman Fucking Rockwell!» και το «A&W» να ήταν υποψήφια για το Τραγούδι της Χρονιάς, και το «Young and Beautiful» από την ταινία «The Great Gatsby» του Baz Luhrmann για το Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικοακουστικά Μέσα.

Ήταν επίσης υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα για το τραγούδι «Big Eyes» από την ομώνυμη ταινία του Tim Burton που κυκλοφόρησε το 2014.

«Η Lana Del Rey είναι η ορισμός της λέξης εμβληματική,» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της NMPA, David Israelite.

«Η επιρροή της είναι αισθητή σε όλα τα είδη μουσικής και έχει εμπνεύσει τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του χώρου. Η τραγουδοποιία της είναι βαθιά προσωπική και συνεχίζει να καινοτομεί – φέρνοντας στους θαυμαστές της στίχους που προκαλούν σκέψη και ένα ανεξίτηλο στυλ», τόνισε.

Επίσης, ο Savan Kotecha, γνωστός για τις συνεργασίες του με δημοφιλείς καλλιτέχνες όπως η Ariana Grande, Demi Lovato, The Weeknd, Britney Spears και άλλους, θα βραβευτεί με το βραβείο NMPA Non-Performing Songwriter Icon.

Ο Savan Kotecha έχει λάβει πολυάριθμες υποψηφιότητες για Grammy, Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ σε κατηγορίες τραγουδοποιίας.

Ήταν υποψήφιος για το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικοακουστικά Μέσα και για τη Χρυσή Σφαίρα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι με το «Love Me Like You Do» της Ellie Goulding από την ταινία «Fifty Shades of Grey» (2015).

Εκτός αυτών, ο Savan Kotecha προτάθηκε για το Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι για το «Husavik» από την ταινία «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» (2020).

«Ο Savan Kotecha είναι σχεδόν ασυναγώνιστος στην επίδρασή του στην pop μουσική», ανέφερε ο David Israelite.

«Έχει βοηθήσει στη διαμόρφωση του ήχου για πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τιμούμε τη συνεχή επιτυχία του», συνέχισε.

Το διαχρονικό ρομαντικό τραγούδι «Can’t Help Falling In Love», που έγραψαν οι Luigi Creatore, Hugo Peretti και George David Weiss, θα βραβευθεί ως NMPA Iconic Song.

Η πρωτότυπη επιτυχημένη εκδοχή του τραγουδιού από τον Elvis Presley, που ηχογραφήθηκε για την ταινία του «Blue Hawaii» το 1961, έφτασε στο Νο. 2 του Billboard Hot 100 το 1962.

Η reggae διασκευή των UB40, που ηχογραφήθηκε για την ταινία «Sliver», παρέμεινε στην κορυφή των charts για επτά εβδομάδες το 1993.

Ο βουλευτής του Κογκρέσσου Darrell Issa (Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, Καλιφόρνια) θα λάβει το βραβείο NMPA President’s Award για την υποστήριξή του προς τους δημιουργούς.

Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Warner Music Group, Robert Kyncl, θα συμμετάσχει σε μία κεντρική συζήτηση κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της Ένωσης Εθνικών Εκδοτών Μουσικής, ενώ η Διευθύντρια του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας των ΗΠΑ, Shira Perlmutter, θα μιλήσει για τις τρέχουσες προκλήσεις στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.