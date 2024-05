«The Tortured Poets Department» στη Λισαβόνα

Το “The Tortured Poets Department” (το τραγούδι) έκανε το ζωντανό ντεμπούτο του στη συναυλία της Taylor Swift το βράδυ του Σαββάτου (25 Μαΐου) στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Το άλμπουμ του Tortured Poets Department έχει ήδη περάσει σε ένα μήνα στο Νο. 1 του τσαρτ Billboard 200 από την κυκλοφορία του, αλλά ακόμα και με την πρόσφατη προσθήκη αρκετών από τα νέα τραγούδια της Swift στο κύριο σετ της περιοδείας Eras, θα της χρειαστεί λίγος χρόνος για να έχετε την ευκαιρία να παίξει και τα 31 κομμάτια ζωντανά.

«Αυτό το μέρος του σόου, προσπαθώ να είμαι πολύ δημιουργική», είπε η Σουίφτ το Σάββατο στο κοινό του Estádio da Luz στην τελευταία σκηνή του σταδίου, όπου ερμηνεύει τα τραγούδια έκπληξη της συναυλίας, κατά τη διάρκεια της οποίας πασπαλίζει με ακουστικές εκδόσεις των Tortured Poets.

«Αυτή είναι πραγματικά η πρώτη φορά που παίζω ζωντανά αυτό το τραγούδι», είπε καθώς ξεκίνησε στο «The Tortured Poets Department» στην κιθάρα. Το ομότιτλο κομμάτι του άλμπουμ: The Tortured Poets Department, είναι ένα από τα τραγούδια που φαίνεται να αναφέρεται πιο άμεσα στην προηγούμενη σχέση της Swift με τον frontman του 1975, Matty Healy, κύριο χαρακτήρα αυτού του δίσκου. Δεν δίνει μια θετική απεικόνιση, τουλάχιστον. Είναι, φυσικά, αξιοσημείωτο ότι αυτό το τραγούδι δίνει το όνομά του στο άλμπουμ.

The Tortured Poets Department Album

Στο πιάνο, έπαιξε το Midnights “You’re on Your Own, Kid” με το Fearless “Long Live“, τελειώνοντας το medley με το “One day, we’ll be memory.”

Το βράδυ του Σαββάτου ήταν η δεύτερη παράσταση της Swift στη Λισαβόνα. Την Παρασκευή (24 Μαΐου), τραγούδησε για πρώτη φορά το “Fresh Out the Slammer” από τους Tortured Poets , καθώς και μια έκπληξη τριών τραγουδιών: “Come Back… Be Here” ( Red ) “The Way I Loved You” και “The Other Side of the Door”.

Δείτε παρακάτω βίντεο κλιπ από τα τραγούδια έκπληξη της Swift από το Σάββατο στη Λισαβόνα.