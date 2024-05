Ariana Grande: Το teaser του music video για το «The Boy Is Mine»

Η Ariana Grande είναι έτοιμη για το επόμενο single του «Eternal Sunshine».

Η Ariana Grande έδωσε στη δημοσιότητα ένα teaser για το επερχόμενο music video του «The Boy Is Mine», το όγδοο τραγούδι του τελευταίου άλμπουμ της «Eternal Sunshine».

Στο teaser διάρκειας μόλις δέκα δευτερολέπτων που μοιράστηκε στο Instagram, ένας άντρας ανοίγει τη βρύση και βουτάει το πρόσωπό του στον νιπτήρα, ενώ ένα ανατριχιαστικό χέρι με μαύρα μεγάλα νύχια ανοίγει την πόρτα.

Το ολοκληρωμένο μουσικό βίντεο του «The Boy Is Mine» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 7 Ιουνίου.

Το «The Boy Is Mine» είναι το τρίτο τραγούδι του άλμπουμ «Eternal Sunshine» της Ariana Grande που θα αποκτήσει το δικό του music video, μετά τα βίντεο για το «Yes, And?» και το «We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)», τα οποία κυκλοφόρησαν νωρίτερα φέτος.

Το music video για το «We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)», το οποίο αποκαλύφθηκε την ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ, είναι εμπνευσμένο από την ταινία «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», καθώς η Ariana Grande διαγράφει από τον εγκέφαλό της όλες τις αναμνήσεις μιας πρώην σχέσης της.

Ωστόσο, το teaser για το «The Boy Is Mine» έχει πιο σκοτεινούς τόνους.

Το «The Boy Is Mine», το οποίο πυροδότησε φήμες στο διαδίκτυο για τη σχέση της τραγουδίστριας με τον ηθοποιό Ethan Slater, έχει R&B-pop ήχο και μοιράζεται τον ίδιο τίτλο με το τραγούδι της Brandy και της Monica από το 1998.

Σε συνέντευξή της με τον Zane Lowe και το Apple Music τον Μάρτιο, η Ariana Grande δήλωσε ότι «πάντα ήθελε» να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή του τραγουδιού του 1998 που παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 13 εβδομάδες.

Λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα πριν, η Ariana Grande άφησε να εννοηθεί ότι το music video του «The Boy Is Mine» ήταν καθ’ οδόν με ορισμένες φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram από τα γυρίσματα.

Στις φωτογραφίες φοράει μία στέκα με αυτιά γάτας ενώ καρδιές με τη λέξεις «True Love» και «BE MINE» είναι κολλημένες στον τοίχο της δίπλα σε ένα ζωγραφισμένο πορτρέτο, που δείχνει το άτομο του πορτρέτου μόνο από το κάτω χείλος του μέχρι τους ώμους.

Ο σκηνοθέτης Christian Breslauer, ο οποίος επιμελήθηκε τα music videos για τα «Yes, And?» και «We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)», σχολίασε στην ανάρτηση της Ariana Grande: «Πάρτε τα ποπκόρν σας, καθίστε στις θέσεις σας».

Επίσης, αναδημοσίευσε το teaser στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, όπου έγραψε: «Πράξη III… σύντομα».

