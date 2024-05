Ο Rag’n’Bone Man αναζητά το βαθύτερο νόημα στο νέο single «What Do You Believe In?»

Ο Rag’n’Bone Man αναζητά και βρίσκει τις απαντήσεις της ζωής στο «What Do You Believe In?».

Ο Rag’n’Bone Man, ο Βρετανός τραγουδιστής με τη συγκλονιστική φωνή, επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο single «What Do You Believe In?».

Το νέο αυτό τραγούδι είναι ακόμα ένας σημαντικός σταθμός στην καριέρα του.

Η επιτυχία του Rag’n’Bone Man μιλάει από μόνη της: το πρώτο άλμπουμ του «Human» έγινε τέσσερις φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολυπλατινένιο σε άλλες 27 χώρες.

Επίσης, αναδείχθηκε στο debut album από άνδρα καλλιτέχνη με τις πιο γρήγορες πωλήσεις στη βρετανική αγορά αυτή τη δεκαετία.

Η τελευταία κυκλοφορία του, το «Life By Misadventure», έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και παρέμεινε για επτά εβδομάδες στην κορυφή του chart.

Το «Life By Misadventure» ήταν το άλμπουμ με τις πιο γρήγορες πωλήσεις από σόλο καλλιτέχνη το 2021.

Έχοντας πλέον πάνω από εννέα δισεκατομμύρια streams στο ενεργητικό του, η φωνή του Rag’n’Bone Man είναι πλέον γνωστή σε όλους.

Το νέο single «What Do You Believe In?» συνοψίζει το ταξίδι του Rag’n’Bone Man προς τη χαρά και την εύρεση παρηγοριάς στην οικογενειακή ζωή.

Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από προσωπικές εμπειρίες – πραγματεύεται θέματα σχετικά με την απώλεια, την πατρότητα και την αναζήτηση νοήματος απέναντι στις δυσκολίες.

Ο Rag’n’Bone Man εξερευνά καθολικά ερωτήματα για τη ζωή και τον θάνατο, ενώ παράλληλα τονίζει τη σημασία της οικογένειας ως πηγή δύναμης και παρηγοριάς.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι μετά από την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Είναι αρκετά περίεργο να πρέπει να εξηγήσεις κάτι τέτοιο στο παιδί σου», δηλώνει ο ίδιος.

«Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη θρησκεία, αλλά ξαφνικά το παιδί σου σε ρωτάει: πού πάνε οι άνθρωποι; Αυτό είναι για το οποίο μιλάει αυτό το τραγούδι», εξηγεί.

«Δεν έχει και τόση σημασία τι πιστεύουν οι άνθρωποι – μπορείς πάντα να πιστεύεις ότι έχουν πάει σε ένα καλύτερο μέρος», προσθέτει.

Το «What Do You Believe In?» παρουσιάζει την εξέλιξη του Rag’n’Bone Man ως καλλιτέχνη, συνδυάζοντας πλούσιες μελωδίες με τους ζωηρούς ήχους του hip-hop των αρχών του 21ου αιώνα – ένα είδος που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την πορεία του στη μουσική.

Οι συγκινητικοί στίχοι και η αισιόδοξη ενέργεια του τραγουδιού δίνουν τον τόνο για τα σχέδια του καλλιτέχνη φέτος.

Ο Rory Charles Graham, πιο γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομά του Rag’n’Bone Man, επιστρέφει στις ρίζες του και εξερευνά εντελώς νέα δημιουργικά εδάφη.

Αυτό το καλοκαίρι θα δώσει μία σειρά συναυλιών σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, θα είναι support act στις περιοδείες της P!nk και της Shania Twain στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.