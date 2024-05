Τα νούμερα της αναμέτρησης της Taylor Swift και της Billie Eilish για το No. 1 του Billboard 200.

Η Taylor Swift συνεχίζει την κυριαρχία της στα charts, καθώς το άλμπουμ της «The Tortured Poets Department» παραμένει στο No. 1 του Billboard 200 για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, αποκλείοντας από την κορυφή του νέο άλμπουμ «Hit Me Hard And Soft» της Billie Eilish.

Το «The Tortured Poets Department» κατέγραψε πωλήσεις ισοδύναμες των 378.000 άλμπουμ στις ΗΠΑ την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 23 Μαΐου (αύξηση 45%), σύμφωνα με την Luminate.

Αυτή η αύξηση στις πωλήσεις οφείλεται στην κυκλοφορία έξι νέων ψηφιακών εκδόσεων του άλμπουμ και μιας νέας έκδοσης CD, μαζί με την αναπλήρωση αποθεμάτων των τεσσάρων deluxe εκδόσεων CD και της υπογεγραμμένης έκδοσης CD του άλμπουμ που ήταν προηγουμένως διαθέσιμες – όλες αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Taylor Swift.

Το «The Tortured Poets Department» είναι το πρώτο άλμπουμ που παραμένει στο No. 1 για τις πέντε πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας του από τότε που το «One Thing At a Time» του Morgan Wallen διατηρήθηκε στην κορυφή για τις πρώτες 12 εβδομάδες πριν από ένα χρόνο, από τις 18 Μαρτίου έως 3 Ιουνίου 2023.

Με 378.000 πωλήσεις στην πέμπτη εβδομάδα του, το «The Tortured Poets Department» σημειώνει την καλύτερη επίδοση της πέμπτης εβδομάδας για οποιοδήποτε άλμπουμ από τότε που το «25» της Adele πραγματοποίησε το ισοδύναμο των 1,193 εκατομμυρίων πωλήσεων στην πέμπτη εβδομάδα του, σύμφωνα με το chart της 9ης Ιανουαρίου 2016).

Από τις 378.000 πωλήσεις της πέμπτης εβδομάδας του «The Tortured Poets Department», οι παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ ανέρχονται σε 210.000 (αύξηση 413%), με τη νέα δισκογραφική δουλειά της Taylor Swift να είναι υο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις της εβδομάδας στο Νο. 1 του Top Album Sales Chart.

Επίσης, 166.500 (μείωση 23%) είναι οι μονάδες που αντιστοιχών στα 216.9 εκατομμύρια επίσημα streams των 31 τραγουδιών της deluxe έκδοσης του «The Tortured Poets Department», το οποίο είναι επίσης Νο. 1 του Top Streaming Albums chart.

Τέλος, οι μονάδες από τις πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών του άλμπουμ ανέρχονται σε 1.500 (μείωση 17%).

Η αύξηση των πωλήσεων του «The Tortured Poets Department» την πέμπτη εβδομάδα υποστηρίχθηκε από τις συνεχώς σταθερές πωλήσεις των 20 και πλέον διαφορετικών εκδόσεων του άλμπουμ και μια επιπλέον ώθηση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας καταμέτρησης από την αναπλήρωση αποθεμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Taylor Swift ορισμένων εκδόσεων, μαζί με την κυκλοφορία μιας νέας σειρά εκδόσεων – όλες διαθέσιμες μόνο σε πελάτες των ΗΠΑ.

Η Taylor Swift συμπληρώνει πλέον 74 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200, επεκτείνοντας το ρεκόρ της για τον σόλο καλλιτέχνη με τις περισσότερες εβδομάδες στο No. 1 του chart.

Το νέο άλμπουμ «Hit Me Hard And Soft» της Billie Eilish κάνει ντεμπούτο στο Νο. 2 με πωλήσεις ισοδύναμες των 339.000 άλμπουμ – η καλύτερη εβδομάδα στην καριέρα της 22χρονης τραγουδίστριας.

Από αυτό το ποσό, 191.000 είναι οι παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ – επίσης η καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων της Billie Eilish μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, 166.500 είναι οι μονάδες που προέρχονται από τα 193.93 εκατομμύρια on-demand streams των 10 τραγουδιών του «Hit Me Hard And Soft» και 1.500 είναι οι μονάδες από τις πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών του άλμπουμ.

Αξίζει να σημειωθεί από τις 191.000 παραδοσιακές πωλήσεις του «Hit Me Hard And Soft», οι πωλήσεις βινυλίου αντιπροσωπεύουν τις 90.000 – η καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων της Billie Eilish σε βινύλιο ποτέ.

Η Billie Eilish είχε σημειώσει την προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της σε μονάδες πριν το «Hit Me Hard And Soft» με το ντεμπούτο του «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» το 2019, το οποίο κατέγραψε πωλήσεις ισοδύναμες των 313.000 άλμπουμ.

Η προηγούμενη καλύτερη εβδομάδα της σε παραδοσιακές πωλήσεις ήταν επίσης το ντεμπούτο του «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», με 170.000 πωλήσεις.

Το «Hit Me Hard And Soft» είναι το πρώτο άλμπουμ της Billie Eilish που δεν κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του chart. Προηγουμένως είχε κατακτήσει το No. 1 με το «Happier Than Ever» (2021) και το «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2019).

Και με τα δύο άλμπουμ, το «The Tortured Poets Department» και το «Hit Me Hard and Soft» να ξεπερνούν τις 300.000 πωλήσεις το καθένα, αυτή είναι η πρώτη φορά μετά οκτώ χρόνια που δύο άλμπουμ ξεπερνούν τις 300.000 πωλήσεις σε μια μόνο εβδομάδα.

Τελευταία φορά αυτό συνέβη στο chart της 21ης Μαΐου 2016, όταν το «Views» του Drake έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 με 1,039 εκατομμύρια πωλήσεις, ενώ το «Lemonade» της Beyoncé έπεσε από το No. 1 στο No. 2 στη δεύτερη εβδομάδα του με 321.000 πωλήσεις.