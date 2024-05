ZAYN: Αποκαλύπτει τα μυστικά του στο νέο άλμπουμ «Room Under The Stairs»

Η πιο ειλικρινής στιγμή του ZAYN.

Ο ZAYN κυκλοφορεί το τέταρτο προσωπικό άλμπουμ του «Room Under The Stairs».

Το «Room Under The Stairs» περιλαμβάνει 17 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το lead single «What I Am», όπως και τα «Alienated», «My Woman», «Something in the Water», «Fuchsia Sea» και άλλα.

Αυτό το άλμπουμ αποτελεί την πιο προσωπική κυκλοφορία του μέχρι σήμερα. Το «Room Under The Stairs» αντικατοπτρίζει το σημείο που βρίσκεται στη ζωή του, ενώ εξερευνά τις πολυπλοκότητες της θεραπείας, της ηρεμίας και της ανάπτυξης.

Επίσης, συναντάμε τον ZAYN να εξερευνά έναν νέο ήχο, βασισμένος στη μελωδική φωνή του, τα ζωντανά όργανα και τους ποιητικούς του στίχους ως στιχουργός.

Ενώ πάντα είχε την ικανότητα να είναι ειλικρινής και αυθεντικός, ενώ αυτό το άλμπουμ τονίζει αυτή την ευαισθησία, καθώς οι προηγούμενες δισκογραφικές δουλειές του την παρουσίαζαν καμουφλαρισμένη με δυναμικούς ήχους.

Με αυτή την πιο λιτή προσέγγιση, που κυριαρχεί σε όλο σχεδόν το άλμπουμ, ο ZAYN επιτρέπει στο κοινό του να τον πλησιάσει περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

Η χρήση πραγματικών οργάνων, κάτι που υπογραμμίζει αμέσως μία βασική διαφορά από τις προηγούμενες δουλειές του, χαρίζει στο άλμπουμ μία διαχρονική αίσθηση και ένα ανέμελο πνεύμα παρά τους προσωπικά αποκαλυπτικούς στίχους.

Καθώς βυθίζεται στα πιο ωμά συναισθήματα της ζωής, ο ZAYN προσφέρει πολλές στιγμές πραγματικής ενδοσκόπησης, χωρίς υπερβολική αίσθηση αυτολύπησης.

Υιοθετώντας μία προσέγγιση απλού τραγουδοποιού, που θυμίζει καλλιτέχνες σαν τον Willie Nelson και τον Chris Stapleton, ο λιτός ήχος του άλμπουμ απελευθερώνει ένα συγκλονιστικό κύμα συναισθημάτων καθώς ο ZAYN ανοίγει τις κουρτίνες και μοιράζεται τις προσπάθειές του να βρει τη γιατρειά και την αγάπη για τον εαυτό του.

Ο ZAYN λέει σχετικά με το «Room Under The Stairs»: «Αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου άλμπουμ που έχω κάνει μέχρι σήμερα, κυρίως επειδή προέρχεται από ένα συναίσθημα απόλυτης ειλικρίνειας και ευαισθησίας».

«Ήθελα κάθε τραγούδι να μοιάζει σαν να κάθομαι δίπλα σας και να σας λέω πώς νιώθω, τραγουδώντας απευθείας σε εσάς. Είναι αληθινό και λιτό και ο τύπος μουσικής που πάντα ήλπιζα να δημιουργήσω», συνεχίζει.

Ο ZAYN έγραψε και διαμόρφωσε το «Room Under The Stairs» τα τελευταία έξι χρόνια στο οικιακό στούντιο του σπιτιού του στην αγροτική Πενσυλβάνια.

Για την παραγωγή του άλμπουμ του συνεργάστηκε με τον βραβευμένο με εννέα Grammy παραγωγό Dave Cobb, γνωστό για τη δουλειά με country, rock και pop καλλιτέχνες όπως ο Chris Stapleton, η Brandi Carlile και η Lady Gaga.

«Η συνεργασία με τον Dave Cobb ήταν μία απίστευτη εμπειρία. Ο τρόπος που ανέδειξε τη μουσική είναι ασύγκριτος, και έχει κάνει απίστευτη δουλειά βοηθώντας με να δημιουργήσω αυτό το άλμπουμ», αναφέρει.

«Ελπίζω να μπορέσουμε να πάρουμε τους ακροατές σε ένα ευφάνταστο, μαγικό ταξίδι και να το απολαύσουν όσο εγώ το ευχαριστήθηκα στην παραγωγή του», προσθέτει.

Η πρόθεση αυτούς το άλμπουμ είναι να αποκτήσει ο ακροατής μία μεγαλύτερη εικόνα για τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη που βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητα για σχεδόν 15 χρόνια.

«Νομίζω ότι απλά το γεγονός ότι ήμουν εκεί που ήμουν εκείνη τη στιγμή, ότι έμεινα μακριά από τα πράγματα και έζησα με τις δικές μου σκέψεις με ενέπνευσε να θέλω να γράψω κάτι από εκείνο το σημείο», σχολιάζει ο ZAYN.

«Πρέπει να το κυκλοφορήσω ως ένα ολοκληρωμένο έργο τέχνης, είναι κάτι για εμένα, όχι μόνο για τον κόσμο», τονίζει.

Το «Room Under The Stairs», τόσο ηχητικά όσο και συναισθηματικά φορτισμένο, είναι μία εντυπωσιακή εξέλιξη για τον ZAYN.

Είναι ένας αποκαλυπτικός στοχασμός για το ταξίδι του στη ζωή, όπου μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα, ενώ τα τραγούδια βασίζονται σε μία χαλαρωτική ενέργεια που μπορεί να ηρεμήσει το κοινό σε δευτερόλεπτα.

Είναι μία αληθινή ιστορία ενηλικίωσης, που έχει τις ρίζες της σε ένα οργανικό, ζωντανό περιβάλλον, όπου αντλεί επιρροές από τη soul, τη country και την pop.

Η ειλικρίνεια των στίχων του και η ανανεωμένη δημιουργική ελευθερία οδήγησαν τη μουσική του προς μία συναρπαστική και ενδιαφέρουσα κατεύθυνση που κανείς δεν περίμενε.