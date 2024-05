«True»: Το άλμπουμ του Avicii που άλλαξε το πρόσωπο της ηλεκτρονικής μουσικής

Ο Avicii έφυγε τη ζωή στις 20 Απριλίου 2018, όμως κατά τη διάρκεια σύντομης καριέρας του πρόλαβε να επαναπροσδιορίσει την ηλεκτρονική μουσική και να αφήσει μία τεράστια κληρονομιά.

Στις 22 Μαρτίου 2013, περίπου 10.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στο Μαϊάμι για να ακούσουν τον Avicii.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Σουηδός DJ και παραγωγός παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι που θα γινόταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά singles της έκρηξης της EDM τη δεκαετία του 2010. Αλλά αντί να ζητωκραυγάσει, το κοινό… σιώπησε. Στη συνέχεια άρχισε να αποδοκιμάζει.

Ο Avicii, το πραγματικό όνομα του οποίου Tim Bergling, ήταν headliner του τριήμερου Ultra Music Festival 2013, και εκείνη τη στιγμή, ήταν ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ηλεκτρονική σκηνή.

Είχε σημειώσει διεθνή επιτυχία το 2011 με το single «Levels», ένα electro pop τραγούδι που είχε ένα sample από το «Something’s Got A Hold On Me» της Etta James.

Το «Levels» έγινε αμέσως κλασικό, ενώ ακολούθησαν επιτυχίες όπως το «Fade Into Darkness», το «Silhouettes» και το «I Could Be The One» με τον Nicky Romero.

Το 2012, ο Avicii έκανε την πρώτη περιοδεία του ως DJ σε κλειστά γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και η βασίλισσα της pop – η Madonna – τον συνόδευσε στη σκηνή στο Ultra Music Festival εκείνο το έτος.

Το headline set του Ultra 2013 θα έπρεπε να ήταν θριαμβευτικό. Ο Avicii θα μπορούσε να είχε ανέβει στη σκηνή και να είχε παίξει απλώς αγαπημένα κομμάτια και επιτυχίες της εποχής.

Αντίθετα, παρουσίασε μερικά τραγούδια από το επερχόμενο πρώτο άλμπουμ του, με ζωντανή συνοδεία από μουσικούς και τραγουδιστές, μουσική που τολμούσε να συνδυάσει soul, R&B και ακόμη και country στοιχεία στην παλέτα του ηλεκτρονικού ήχου του.

Περίπου 40 λεπτά μετά την έναρξη της εμφάνισής του, ο Avicii υποδέχθηκε στη σκηνή μία bluegrass μπάντα και τον τραγουδιστή Aloe Blacc για να παρουσιάσουν το «Wake Me Up» για πρώτη φορά.

Το πλήθος έμεινε άφωνο. Οι κριτικοί το χαρακτήρισαν ως ένα τραγούδι «πολύ προχωρημένο για dance», και λέγεται πως ο Avicii αργότερα πέρασε αρκετές ώρες στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του ξαναβλέποντας τα βίντεο, αναρωτώμενος τι πήγε λάθος.

Ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα, το «Wake Me Up» κυκλοφόρησε επίσημα ως το lead single από το πρώτο άλμπουμ τους, «True» και μέχρι τα μέσα Ιουλίου, είχε γίνει το single με τις πιο γρήγορες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειοs τη χρονιά εκείνη.

Το «Wake Me Up» έφτασε στο Νο. 1 σε περισσότερες από 20 χώρες και έγινε το τραγούδι με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Shazam όλων των εποχών.

«Η ανατροπή κάνει καλό όταν μία σκηνή αρχίζει να κολλάει», δήλωσε ο Avicii στο Billboard για το «Wake Me Up». «Θέλαμε να φέρουμε 15 λεπτά κάτι φρέσκο για να σπάσει λίγο (το Ultra). Ξέραμε ότι ο κόσμος θα αντιδρούσε αρνητικά», σημείωσε.

Και το υπόλοιπο του «True» προκάλεσε επίσης. Το άλμπουμ ξεπέρασε τα όρια της pop EDM, επαναπροσδιορίζοντας ένα είδος προτού το κοινό συνειδητοποιήσει πως είχε αρχίσει να λιμνάζει και άνοιξε τον δρόμο για πειραματισμούς και εξερευνήσεις στον ήχο για τους συναδέλφους του Avicii και τις επόμενες γενιές παραγωγών.

Τα 10 τραγούδια του άλμπουμ «True» ήταν εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από την περιοδεία του Avicii στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία τον έφερε σε επαφή με τα αμερικανικά είδη μουσική που έγιναν η ραχοκοκαλιά του δίσκου.

Εν τω μεταξύ, οι συναισθηματικοί και ειλικρινείς στίχοι του άλμπουμ έκαναν τη διαφορά στον κόσμο της dance μουσικής, η οποία τόσο συχνά κολλάει στα κλισέ και τα εύκολα «μαντρα».

Για παράδειγμα, το folktronica «Hey Brother» έχει τη φωνή του Αμερικανού bluegrass τραγουδιστή Dan Tyminski, και επίσης ενθαρρύνει την ελπίδα σε σκοτεινούς καιρούς με ένα music video με δύο Αμερικανούς αδερφούς χωρισμένους από τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Εν τω μεταξύ, το «Addicted To You» προσθέτει soul και R&B στο μίγμα, με την εκφραστική ερμηνεία της Αμερικανίδας folk rock τραγουδίστριας Audra Mae, η οποία συμμετείχε στο μοιραίο set στο Ultra 2013.

Η αισθησιακή διάθεση δίνει τη σκυτάλη στον πιο χορευτικό ρυθμό του «Dear Boy» με μία συγκινητική ερμηνεία από τη Δανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό MØ, η οποία στη συνέχεια γνώρισε τεράστια επιτυχία με την επιτυχία «Lean On» (2015) με τους Major Lazer και DJ Snake.

Το «Shame On Me» φέρνει στο τραπέζι έναν σχεδόν rockabilly swing καθώς και ένα funkadelic breakdown με vocoder.

Στο «Lay Me Down» συμμετέχουν ο τραγουδιστής Adam Lambert και στην κιθάρα ο θρύλος της disco Nile Rodgers.

«Ο Avicii έχει τρομερό ταλέντο φυσικό στη μελωδία που μπορεί να ξεφύγει από οποιαδήποτε γωνία», δήλωσε αργότερα ο Nile Rodgers στο Complex για τη συνεργασία τους.

«Αν ερχόμουν με κάποιες τρελές αλλαγές ή jazz συγχορδίες, θα έγραφε κάτι όμορφο για να τα συνδέσει. Λέγαμε: “Ξέρεις, γιατί έβαλες μία λυδική κλίμακα πάνω σε αυτό;” Μας κοιτούσε και έλεγε: “Τι;” Και λέγαμε: “Α, σωστά, δεν έχει μουσική εκπαίδευση”», θυμήθηκε.

«Μα έλεγε: “Δεν ξέρω φίλε, απλά ακούγεται ωραίο”, και είχε δίκιο. Ειλικρινά, ίσως ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος με τον οποίο έχω συνεργαστεί», συνέχισε.

Όσο ποικιλόμορφο και φαντασμαγορικό κι αν είναι το «True», όλες οι ετερόκλητες επιρροές και τα κινούμενα μέρη του συνδέονται με μία λαμπερή παλέτα από φωτεινά συνθεσάιζερ, four-on-the-floor ρυθμούς και feel-good ήχους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας, ο Avicii είχε το χάρισμα να βρίσκει την καρδιά μιας μελωδίας και να χτίζει μία ατμόσφαιρα γεμάτη ευφορία.

Το άλμπουμ έτεινε προς την pop, αλλά ο Avicii διατήρησε την υποστήριξη της EDM κοινότητας. Ψηφίστηκε ως ο τρίτος καλύτερος DJ στον κόσμο από τους αναγνώστες του DJ Mag το 2013, και μάλιστα κυκλοφόρησε μία remix εκδοχή του άλμπουμ, το «True: Avicii by Avicii».

Δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του «Stories», και το 2016, ο Avicii ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τις ζωντανές εμφανίσεις, επικαλούμενος μάχες με την ψυχική υγεία του.

Ο Avicii έδωσε τέλος τη ζωή του στις 20 Απριλίου του 2018, φέρνοντας παράλληλα και ένα λυπηρό και απότομο τέλος στη λαμπρή καριέρα του.

Παρόλο που η ζωή του τελείωσε μόλις στα 28 χρόνια του, η κληρονομιά του Avicii παραμένει τεράστια στον κόσμο της μουσικής.

Η ικανότητά του να ισορροπεί αριστοτεχνικά τις φωτεινές και σκοτεινές στιγμές της ζωής στους στίχους, στα music videos και στις μελωδίες του εξακολουθεί να ξεχωρίζει.

Παρομοίως, το ριψοκίνδυνο στοίχημά του να ενώσει την country και την EDM ενέπνευσε πλήθος καλλιτεχνών να κάνουν το ίδιο, συμπεριλαμβανομένου του Audien που συνεργάστηκε με τους Lady Antebellum και του βραβευμένου με Grammy παραγωγού Diplo.

Χρόνια αργότερα, το «Wake Me Up» παραμένει ένας αληθινός ύμνος και το «True» αντιπροσωπεύει τη μουσική ανατροπή στο αποκορύφωμά της.