Τον περίεργο θάνατο του Slim Shady θα εξερευνήσει το δωδέκατο άλμπουμ του Eminem.

Ο Eminem ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι.

Ο θρυλικός ράπερ έδωσε στη δημοσιότητα ένα trailer για το άλμπουμ όπου ένας ρεπόρτερ μιλά για τον «θάνατο» του alter ego του Eminem, Slim Shady.

«Μέσα από τις περίπλοκες, επικριτικές και ρίμες του που ήταν συχνά γλωσσοδέτες, ο αντιήρωας που ονομάζεται Slim Shady έχει συγκεντρώσει αμέτρητους εχθρούς», σχολιάζει.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Eminem, 50 Cent, ο οποίος λέει: «Δεν είναι φίλος, είναι ψυχοπαθής».

Ο δημοσιογράφος συνεχίζει: «Οι ίδιοι οι αγενείς στίχοι και οι αμφιλεγόμενες ενέργειές του μπορεί τελικά να οδήγησαν στον θάνατό του. Ακολουθήστε με καθώς ανακαλύπτουμε τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία του Slim Shady.»

Στο τέλος εμφανίζεται και ο ίδιος ο Eminem, ο οποίος λέει: «Ήξερα ότι ήταν θέμα χρόνου για τον Slim».

Ο Eminem κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το τελευταίο άλμπουμ του, «Music to Be Murdered By», τον Ιανουάριο του 2020, ενώ τον Δεκέμβριο του 2020 ακολούθησε, για ακόμα μία φορά απροειδοποίητα, μία deluxe έκδοση με τον τίτλο «Music to Be Murdered By – Side B» και 16 επιπλέον τραγούδια.

Το «Music to Be Murdered By», το οποίο περιείχε το επιτυχημένο single «Godzilla» με τον Juice WRLD, έγινε το 10ο συνεχόμενο άλμπουμ του Eminem που κατακτά το No. 1 των charts στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προηγουμένως, ο Eminem είχε κάνει άλλη μία έκπληξη με το άλμπουμ «Kamikaze», το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο Slim Shady υπήρξε για πολύ καιρό ένα alter ego για τον Eminem, με τις ρίζες του να φτάνουν στο «Slim Shady EP» του 1997 και στο «The Slim Shady LP», που κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα.

Ήταν ένας χαρακτήρας με τον οποίο εξέφρασε τους πιο επιθετικούς και βίαιους στίχους του, οι οποίοι τον σφράγισαν ως αμφιλεγόμενο ράπερ από την αρχή της καριέρας του.

Ο Eminem υποδύθηκε τον Slim Shady σε τραγούδια όπως τα «Guilty Conscience», «’97 Bonnie and Clyde» και, πολύ ταιριαστά, «Kill You».

Το «The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)» είναι το πρώτο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει ο Eminem μετά την είσοδό του στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022.