Εξώδικο στον Drake από τους διαχειριστές της περιουσίας του Tupac Shakur

Στο επίκεντρο της διαμάχης είναι ένα τραγούδι τεχνητής νοημοσύνης με την ψεύτικη φωνή του Tupac.

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Tupac Shakur έστειλαν εξώδικο στον Drake, ζητώντας του να κατεβάσει από τη διαδίκτυο το diss track του «Taylor Made Freestyle» προς τον Kendrick Lamar, επειδή φέρεται να χρησιμοποίησε μία μη εξουσιοδοτημένη, δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη, εκδοχή της φωνής του Tupac.

Το εξώδικο, που εστάλη από τον δικηγόρο Howard King, χαρακτήρισε την αναδημιουργία της φωνής του Tupac μέσω τεχνητής νοημοσύνης ως «εντυπωσιακή παραβίαση της εικόνας του Tupac και των νόμιμων δικαιωμάτων της περιουσίας του», καθώς και ως «κατάφωρη κατάχρηση της κληρονομιάς ενός από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες hip-hop όλων των εποχών.»

Ο Howard King ισχυρίστηκε ότι οι διαχειριστές της περιουσίας του Tupac «δεν θα έδιναν ποτέ την έγκρισή τους» να χρησιμοποιηθεί μία φωνή του Tupac που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης και προειδοποίησε ότι αν ο Drake δεν κατεβάσει το «Taylor Made Freestyle» μέσα σε 24 ώρες, θα κινηθεί νομικά.

Το «Taylor Made Freestyle» κυκλοφόρησε την Παρασκευή 19 Απριλίου και φαινόταν να περιλαμβάνει όχι μόνο την ψεύτικη φωνή του Tupac, αλλά και την ψεύτικη φωνή του Snoop Dogg.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Drake δεν κυκλοφόρησε επίσημα το τραγούδι στις υπηρεσίες streaming – όπου θα κέρδιζε δικαιώματα, αλλά δημοσίευσε μόνο το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρόλα αυτά, ο Howard King κατέκρινε έντονα το τραγούδι και είπε ότι σημείωσε ότι «δημιουργήσει πολύ περισσότερα από ένα εκατομμύριο streams» και είχε «προβληθεί ευρέως στον γενικό εθνικό Τύπο και σε δημοφιλείς ιστοσελίδες και περιοδικά ψυχαγωγίας.»

Η μη εξουσιοδοτημένη, εξίσου απογοητευτική χρήση της φωνής του Tupac εναντίον του Kendrick Lamar, ενός καλού φίλου πουδεν έχει δείξει τίποτα άλλο παρά σεβασμό στον Tupac και την κληρονομιά του δημόσια και ιδιωτικά, επιδεινώνει την προσβολή.»

Εάν το εξώδικο κλιμακωθεί σε μία ολοκληρωμένη δικαστική διαμάχη, θα αποτελούσε μία σημαντική δοκιμασία των νομικών ορίων της τεχνητής νοημοσύνης και της κλωνοποίησης φωνής.

Η επιστολή του Howard King κάνει μνεία σε ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη: Μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που εκπαιδεύονται σε έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την κατάλληλη αδειοδότηση ή αναφορά.

«Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η πνευματική ιδιοκτησία της [δισκογραφικής εταιρείας του Tupac] δεν χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί η ψεύτικη φωνή του Tupac από τεχνητή νοημοσύνη στο τραγούδι», σχολίασε.

Ο δικηγόρος ζήτησε μάλιστα από τον Drake να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε η ψεύτικη φωνή του Tupac Shaur και να αποκαλύψει τα άτομα ή η εταιρεία που τη δημιούργησαν, συμπεριλαμβανομένων όλων των ηχογραφήσεων και άλλων δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν.»

Όμως, ο Howard King επισήμανε επίσης ότι το τραγούδι ενδεχομένως παραβιάζει τους νόμους περί δικαιωμάτων δημοσιότητας, οι οποίοι επιτρέπουν την προστασία της εικόνας ενός ατόμου.

Αυτές οι προστασίες, ωστόσο, τείνουν να αφορούν περισσότερο την αθέμιτη χρήση της εικόνας ενός ατόμου παρά οποιαδήποτε τεχνολογία deepfake με υποβοήθηση τεχνητής νοημοσύνης, αν και υπάρχουν διάφορες εν εξελίξει νομοθετικές προσπάθειες για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής αυτών των προστασιών.

Παρόλα αυτά, ο Howard King υποστήριξε ότι η χρήση της ψεύτικης φωνής του Tupac μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο «Taylor Made Freestyle» ήταν αρκετά εξωφρενική ώστε να παραβιάσει τους νόμους περί δημοσιότητας της Καλιφόρνια.

Όπως τόνισε, το τραγούδι δημιούργησε τη «ψευδή εντύπωση ότι οι διαχειριστές της περιουσίας και ο Tupac προωθούν ή υποστηρίζουν τους στίχους.»

Ο Howard King επισήμανε επίσης τις προσπάθειες του ίδιου του Drake να περιορίσει τις μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις της δικής του εικόνας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το εξώδικό του αναφέρεται σε μία νομική προσπάθεια πριν από μερικά χρόνια σχετικά με τη χρήση της εικόνας του Drake «σε έναν εξειδικευμένο επιχειρηματικό ιστότοπο με μικρό κοινό», καθώς και στο viral τραγούδι «Heart on My Sleeve» που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη με τις ψεύτικες φωνές του Drake και του The Weeknd.

«Εσύ ο ίδιος γνωρίζεις καλά τόσο τα δικαιώματα στη δημοσιότητα και τους νόμους που τα προστατεύουν, όσο και τη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν οι μη εξουσιοδοτημένες μιμήσεις τεχνητής νοημοσύνης στους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σου», έγραψε ο Howard King.

«Ακόμα πιο πρόσφατα, αναμφίβολα με την έγκρισή σου και ίσως ακόμη και κατόπιν αιτήματός σου, η δισκογραφική εταιρεία σου κατέβασε ένα πολύ γνωστό ψεύτικο τραγούδι τεχνητής νοημοσύνης με εσένα και τον The Weeknd με μεγάλη ειδησεογραφική κάλυψη που τόνιζε πόσο επιζήμιο ήταν το ψεύτικο για εσένα», ανέφερε.