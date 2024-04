Η Billie Eilish προκαλεί αναστάτωση με το νέο τραγούδι «Lunch» – Οι queer στίχοι που συζητήθηκαν

«Θα μπορούσα να τη φάω αυτή την κοπέλα για μεσημεριανό», τραγουδάει η Billie Eilish στο τραγούδι από το νέο άλμπουμ της «Hit Me Hard And Soft».

Η Billie Eilish χάρισε στο κοινό μία αποκλειστική ματιά στο νέο τραγούδι της «Lunch» κατά τη διάρκεια μιας μυστικής εμφάνισής της στο Coachella 2024 αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η 22χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή Do LaB του διάσημου μουσικού φεστιβάλ της Καλιφόρνιας το Σάββατο 13 Απριλίου, όπου έπαιξε αποσπάσματα από το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Hit Me Hard And Soft», το οποίο κυκλοφορεί στις 17 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια του DJ set που παρουσίασε, η Billie Eilish έδωσε μία γεύση από τρία νέα τραγούδια, το «L’Amour De Ma Vie», το «Chihiro» και το «Lunch».

Οι θαυμαστές εικάζουν ότι οι εκδοχές που παρουσιάστηκαν στο Coachella 2023 θα μπορούσαν να είναι remix των εκδόσεων που θα περιλαμβάνονται στο «Hit Me Hard And Soft».

Οι στίχοι του «Lunch», όπως καταγράφονται στα βίντεο που τράβηξαν οι θεατές του Coachella 2024 και δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια στο social media, συζητήθηκαν έντονα από τους θαυμαστές της Billie Eilish για το περιεχόμενό τους.

«Θα μπορούσα να τη φάω αυτή την κοπέλα για μεσημεριανό / Ναι, χορεύει στη γλώσσα μου / Έχει μία γεύση σαν να είναι αυτή η ξεχωριστή / Και δεν μπορώ ποτέ να χορτάσω / Θα μπορούσα να της αγοράσω τόσα πράγματα / Είναι μία λαχτάρα, όχι μία τρέλα», τραγουδάει η pop star.

Οι θαυμαστές υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τους στίχους του «Lunch».

«Τελικά ένα τραγούδι της Billie για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, βγήκαμε από τα χαρακώματα», έγραψε ένας χρήστης του X, ενώ ένα άλλο άτομο σχολίασε: «Τραγούδι για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα από την Billie; Ω Θεέ μου, παλιά προσευχόμουν για τέτοιες στιγμές.»

Η Billie Eilish φάνηκε να κάνει coming out σε συνέντευξή της στο Variety τον Δεκέμβριο του 2023, όπου μοιράστηκε με ειλικρίνεια την έλξη της για τις γυναίκες.

«Τις αγαπώ τόσο πολύ. Τις αγαπώ ως ανθρώπους. Με ελκύουν ως άνθρωποι. Με ελκύουν πραγματικά. Με ελκύουν σωματικά. Αλλά επίσης με τρομάζουν τόσο πολύ αυτές και η ομορφιά τους και η παρουσία τους», δήλωσε τότε.

Απαντώντας στην αναστάτωση που προκάλεσαν οι δηλώσεις της, η Billie Eilish σχολίασε στη συνέχεια: «Μου αρέσουν τα αγόρια και τα κορίτσια, αφήστε με ήσυχη παρακαλώ.»

Όταν ανακοίνωσε το «Hit Me Hard and Soft», η Billie Eilish επιβεβαίωσε ότι δεν θα κυκλοφορήσει κανένα single πριν την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ.

Πριν το DJ set στη σκηνή Do LaB, η Billie Eilish ανέβηκε στη σκηνή του Coachella 2024 κατά τη διάρκεια της headline εμφάνισης της Lana Del Rey την Παρασκευή 12 Απριλίου για να ερμηνεύσουν μαζί το «Ocean Eyes» και το «Video Games».

Μετά το ντουέτο τους, η Lana Del Rey είπε στο κοινό ότι η Billie Eilish είναι «η φωνή της γενιάς σας», προσθέτοντας: «Είμαι τόσο ευγνώμων που στέκεται δίπλα μου αυτή τη στιγμή τραγουδώντας το αγαπημένο μου τραγούδι της.»

Σε απάντηση, η Billie Eilish έδειξε τη Lana Del Rey και είπε: «Αυτή είναι ο λόγος ύπαρξης των μισών από εσάς, συμπεριλαμβανομένου και εμένα».