Η Lana Del Rey μάγεψε το Coachella 2024 με θεϊκή ενέργεια – Το ντουέτο με την Billie Eilish

Όσα έγιναν στη θριαμβευτική επιστροφή της Lana Del Rey στο Coachella

Η Lana Del Rey μετέφερε τη θεϊκή της ενέργεια στη σκηνή του Coachella 2024, κλείνοντας την πρώτη νύχτα του φεστιβάλ την Παρασκευή 12 Απριλίου (πρωί Σαββάτου 13 Απριλίου σε ώρα Ελλάδας).

Αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή της στο Coachella από το 2014 και η πρώτη εμφάνισή της ως headliner του φεστιβάλ.

Καθισμένη στην πίσω θέση μοτοσικλέτας, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Coachella 2024 με συνοδεία μοτοπορείας. Στίχοι από το τραγούδι της «Jealous Girl» (2012) έπαιζαν από τα ηχεία προτού εκείνη εμφανιστεί με ένα αστραφτερό baby blue φόρεμα.

Η Lana Del Rey δέσποσε στη σκηνή με μία απαλή λάμψη, περπατώντας ανάμεσα στις μπαλαρίνες και τους ακροβάτες καθώς τραγουδούσε μπαλάντες από τις πρώτες ημέρες της καριέρας της.

Επίσης, κάθισε χαριτωμένα σε μία κούνια καλυμμένη με λουλούδια καθώς τραγουδούσε το «Ride».

Όταν ένα ελαττωματικό μικρόφωνο άρχισε να διακόπτει τη ροή της, το χειρίστηκε ψύχραιμα ανταλλάσσοντας μικρόφωνα στις σκιές. Επέστρεψε στη σκηνή για να ερμηνεύσει τραγούδια από το άλμπουμ της «Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2023.

Μετά τη γεμάτη συναίσθημα ερμηνεία του «Norman Fucking Rockwell!», η Lana Del Rey υποδέχτηκε στη σκηνή του Coachella 2024 τον Jon Batiste, ο οποίος κάθισε στο πιάνο, για μία σαγηνευτική εκτέλεση της συνεργασίας τους στο «Candy Necklace» (2023).

Η Lana Del Rey τραγούδησε πρώτα καθισμένη πάνω στο χρυσό μεγάλο πιάνο και λίγο μετά ξέσπασαν οι ζητωκραυγές του κοινού καθώς γύριζε γύρω από έναν στύλο στην άλλη άκρη της σκηνής.

«Μερικές φορές χρειάζεσαι κάποιον άλλον να κινηθεί μαζί σου και αυτός πάντα θα είναι ο Jon Batiste», σχολίασε η τραγουδίστρια.

Λιγότερο αναμενόμενη ήταν η εμφάνιση της Billie Eilish, η οποία

ανέβηκε μαζί με τη Lana Del Rey σε μία εξέδρα με θέα στη σκηνή για να τραγουδήσουν πρώτα μαζί το «Ocean Eyes» και μετά το «Video Games» – τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες τους.

Αντάλλαξαν εγκωμιαστικά λόγια καθώς η εμφάνισή τους τελείωνε. Η Lana Del Rey είπε ενθουσιασμένη: «Αυτή είναι η φωνή της γενιάς μας, η φωνή της γενιάς σας, και νιώθω ευγνώμων που στέκεται δίπλα μου τώρα τραγουδώντας το αγαπημένο μου τραγούδι.»

Η Billie Eilish απάντησε γελώντας: «Εξαφανίσου!»

«Αυτός είναι ο λόγος που οι μισοί απ’ εσάς υπάρχουν — κι εγώ μαζί! Lana Del Rey παιδιά, ελάτε!», συνέχισε η 22χρονη τραγουδίστρια.

Μετά την Billie Eilish, η Lana Del Rey και ο Jack Antonoff τραγούδησαν το «Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me — but I Have It».

Ή τουλάχιστον, μία εκδοχή της Lana Del Rey με τον Jack Antonoff, ο οποίος έπαιζε σίγουρα πιάνο, αλλά η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ως ένα τεράστιο ολόγραμμα μόνο για αυτό το τραγούδι από το άλμπουμ της «Norman Fucking Rockwell!» (2019).

Το πρόγραμμα της Lana Del Rey στο Coachella 2024 περιελάμβανε σπάνιες ζωντανές εκτελέσεις, όπως το «Without You» για το οποίο οι θαυμαστές λένε ότι δεν το έχει τραγουδήσει από το 2014.

Επίσης, τραγούδησε και τη διασκευή της στο «Doin’ Time» των Sublime, που δεν είχε τραγουδήσει από το 2019 – ίσως μία αναφορά στο γεγονός ότι οι Sublime έχουν επίσης μία εμφάνιση στο Coachella.

Η Lana Del Rey δεν χρειαζόταν κανένα από τους καλεσμένους της για να κάνει εντύπωση, θα συμφωνούσαν οι περισσότεροι θεατές.

Είχε σίγουρα μία από τις πιο αξιομνημόνευτες εισόδους και εξόδους στην ιστορία του Coachella, μπαίνοντας και βγαίνοντας μέσα από το κοινό μέσω αποκλεισμένων τμημάτων που χωρίζουν το πλήθος στο πίσω μέρος μιας μοτοσικλέτας, μερικές φορές όρθια και στέλνοντας φιλιά καθώς περνούσε.