Η Taylor Swift καταλαμβάνει την αρχική σελίδα του Disney+

Το ξεχωριστό αφιέρωμα του Disney+ στην Taylor Swift για την κυκλοφορία της ταινίας του «The Eras Tour» στην πλατφόρμα.

Το Disney+ μπήκε επίσημα στην εποχή της Taylor Swift.

Με την κυκλοφορία της συναυλιακής ταινίας «Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version)» στο Disney+, η πλατφόρμα streaming αφιέρωσε ολόκληρη την αρχική σελίδα της στην pop star.

Για μία μόνο ημέρα, η αρχική σελίδα της υπηρεσίας θα διαθέτει εννέα επιμελημένες λίστες τίτλων εμπνευσμένες από κάθε άλμπουμ της Taylor Swift – συμπεριλαμβανομένων των «Fearless» (π.χ. «Moana»), «1989» (π.χ. «Η Μικρή Γοργόνα») και «Midnights» (π.χ. «Σταχτοπούτα»).

Η κατάληψη της αρχικής σελίδας του Disney+ από την Taylor Swift θα είναι παγκόσμια με λίγες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, όπου η ταινία δεν θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 3 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Disney πλήρωσε περισσότερα από 75 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει τα παγκόσμια δικαιώματα streaming της συναυλιακής ταινίας της περιοδείας «The Eras Tour» της Taylor Swift.

Η νέα και εκτεταμένη έκδοση του «The Eras Tour» στο Disney+ – διάρκειας τρεισήμισι ωρών – περιλαμβάνει πέντε bonus τραγούδια: Το «Cardigan» από το «Folklore», συν τέσσερες ακουστικές εκτελέσεις με το «Death By A Thousand Cuts», το «Maroon», το «You Are In Love» και το «I Can See You».

Αυτά τα τέσσερα τραγούδια, μαζί με το «Our Song» και το «You’re On Your Own Kid», βρίσκονται σε μία έξτρα ενότητα διάρκειας 26 λεπτών με τίτλο «Acoustic Collection».

Η ταινία γυρίστηκε στις τρεις πρώτες από τις έξι συναυλίες της περιοδείας «The Eras Tour» της Taylor Swift στο Λος Άντζελες τον περασμένο Αύγουστο

Οι τίτλοι στις συλλογές του Disney+ με θέμα την Taylor Swift

Η ενότητα «Fearless (Disney’s Version)» με τίτλο «Ηρωικές και γενναίες περιπέτειες» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα «Moana», «Brave», «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι» και «Limitless With Chris Hemsworth».

Το «Speak Now (Disney’s Version)» με τίτλο «Μαγεία, πριγκίπισσες και δράκοι» περιλαμβάνει τις ταινίες «The Princess Bride», «Enchanted» (Η Μαγεμένη) και «Το Ημερολόγιο Μιας Πριγκίπισσας».

Η ενότητα «Red (Disney’s Version)» με τίτλο «Όλα κόκκινα» περιλαμβάνει τα «Turning Red», «Οι Απίθανοι» και «High School Musical».

Το «1989 (Disney’s Version)» με τίτλο «Κλασικά από το έτος γέννησης της Taylor» περιλαμβάνει τα «Η Μικρή Γοργόνα», «Αγάπη Μου, Συρρίκνωσα Τα Παιδιά» και «Turner & Hooch»

Η ενότητα «Reputation (Disney’s Version)» με τίτλο «Μεγάλες φήμες, τελευταία παιχνίδια και φίδια» περιλαμβάνει τις ταινίες «Cruella», «Star Wars: Επεισόδιο 5 – Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται», «Avengers: Endgame»

Το «Lover (Disney’s Version)» με τίτλο «Γιορτάζοντας τον έρωτα όλων των ειδών» περιλαμβάνει το «Love, Victor», τον «Ρομπέν των Δασών» και την ταινία μικρού μήκους «Paperman».

Η ενότητα «Folklore (Disney’s Version)» με τίτλο «Αισθητική εξοχής, λαογραφία και παραμύθια» περιλαμβάνει τα «Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι», «Το Χρονικό της Νάρνια: Το λιοντάρι, η μάγισσα και η ντουλάπα», και φυσικά το «Taylor Swift: Folklore: The Long Pond Studio Sessions»

Το «Evermore (Disney’s Version)» με τίτλο «Ιστορίες αγάπης, μαγικές περιπέτειες και δασική αισθητική» περιλαμβάνει τις ταινίες «Into the Woods», «Once Upon A Time», «Το Πέρασμα Στην Ωριμότητα» (Tuck Everlasting)

Τέλος, το «Midnights (Disney’s Version)» με τίτλο «Όλα όσα αφορούν τη νύχτα, τις γάτες και τη λάμψη» περιλαμβάνει κυκλοφορίες η «Σταχτοπούτα» και «Οι Αριστόγατες», αλλά και το «Moon Knight»

Στην κινηματογραφική κυκλοφορία του, το «Taylor Swift: The Eras Tour» κατέγραψε εισπράξεις ύψους 261,7 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office μετά την πρεμιέρα του στις 13 Οκτωβρίου και έγινε η συναυλιακά ταινία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών.

Η ταινία κυκλοφόρησε επίσης για αγορά ψηφιακά μέσω της Universal Pictures στις 13 Δεκεμβρίου, την ημέρα των γενεθλίων της Taylor Swift, με τρία bonus τραγούδια που δεν υπήρχαν στην κινηματογραφική κυκλοφορία – τα «Wildest Dreams», «The Archer» και «Long Live» – τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση του Disney+.