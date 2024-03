Η Cardi B κυκλοφορεί το φλογερό νέο single «Enough (Miami)»

Αφού προετοίμασε το έδαφος με το «Like What (Freestyle)», η Cardi B κυκλοφορεί το «Enough (Miami)».

Η Cardi B δεν κρατιέται άλλο. Με την κυκλοφορία του δυναμικού νέου single της «Enough (Miami)», η ράπερ από το Μπρονξ βγάζει πολλά πράγματα από μέσα της.

Αν το πρόσφατο «Like What (Freestyle)» ήταν μία προειδοποιητική βολή, η Cardi B ευθέως τους μεγαλύτερους αντιπάλους της στο «Enough (Miami)».

Η Cardi B έδωσε μία πρώτη γεύση από το «Enough» μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο TikTok στις 7 Μαρτίου

Η Cardi B πρόκειται επίσης να συνεργαστεί με τη Shakira να εμφανιστεί στο «Puntería», το πρώτο τραγούδι του επερχόμενου νέου άλμπουμ της Κολομβιανής τραγουδίστριας, με τίτλο «Las Mujeres Ya No Lloran», το οποίο κυκλοφορεί στις 22 Μαρτίου.

Πέρυσι, η Cardi B συμμετείχε σε μία σειρά από συνεργασίες με άλλους ράπερ με τις οποίες έσβησε λίγο τη δίψα των θαυμαστών της για το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ της και περισσότερη μουσική από εκείνη.

Μερικές από αυτές τις συνεργασίες περιλαμβάνουν το πλατινένιο «Tomorrow 2» της Glorilla, το χρυσό «Put It On The Floor» της Latto, το «Jealousy» του Offset και το «Point Me 2» της FendiDa Rappa.

Αν και δεν έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα την επόμενη δισκογραφική δουλειά της μετά το «Invasion Of Privacy» του 2018, η Cardi B αποκάλυψε πρόσφατα ότι το δεύτερο άλμπουμ της αναμένεται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Παρά τη μεγάλη αναμονή, η Cardi B εξακολουθεί να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, ανεξάρτητα από είδος, φύλο ή γενιά.

Μεταξύ πολλών απίστευτων ρεκόρ, είναι η γυναίκα ράπερ με τα περισσότερα (5) No. 1 singles στο Billboard Hot 100, τα περισσότερα διαμαντένια τραγούδια (3) στις ΗΠΑ και τα περισσότερα τραγούδια με ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify, ενώ παράλληλα της ανήκει το ρεκόρ για το άλμπουμ από γυναίκα ράπερ με τα περισσότερα streams.