Ο Justin Timberlake αποκαλύπτει το νέο άλμπουμ «Everything I Thought It Was»,

Το νέο άλμπουμ του Justin Timberlake περιέχει και ένα τραγούδι – έκπληξη με τους *NSYNC.

Ο Justin Timberlake κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του «Everything I Thought It Was», την πρώτη δισκογραφική δουλειά του μετά από έξι χρόνια.

Το νέο άλμπουμ του Justin Timberlake ξεκινά με έναν προσωπικό απολογισμό για την πορεία του μέχρι τώρα.

«Θα γίνεις αστέρας, είπαν», ξεκινά στο «Memphis», περιγράφοντας στη συνέχεια μία ζωή όπου η μοναξιά δεν έχει σημασία αρκεί να είσαι διάσημος, η επιτυχία είναι πιο σημαντική από την ακεραιότητα, και ακόμα και αν είσαι εντελώς υπερφορτωμένος μέχρι σημείου κατάρρευσης, τουλάχιστον θα είσαι πλούσιος.

Την πρώτη δεκαετία μετά την επιτυχία που γνώρισε με τους *NSYNC, ο Justin Timberlake βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου της pop με το κλασικό άλμπουμ της post-Y2K εποχής, «Justified», και το παγκόσμιο φαινόμενο «FutureSex/LoveSounds».

Η δεκαετία του 2010 ολοκληρώθηκε με τη στροφή του σε πιο country μονοπάτια στο «Man Of The Woods» το 2018. Η μεγάλη επιστροφή του το 2024 με το «Everything I Thought It Was» είναι μία αξιοπρεπή προσπάθεια να ξανακερδίσει την παλιά δόξα του.

Η φωνή του Justin Timberlake παραμένει σε εξαιρετική φόρμα στο άλμπουμ «Everything I Thought It Was».

Στα πιο ξεχωριστά σημεία, μία ομάδα παραγωγών όπως οι Angel Lopez, Federico Vindver και Calvin Harris προσφέρουν μία σειρά από εντελώς κολλητικά τραγούδια που υπενθυμίζουν στους ακροατές πόσο ευέλικτος είναι JustinTimberlake.

Ωστόσο, το άλμπουμ βασίζεται παράλληλα στα ακουστικά στοιχεία του άλμπουμ, ενώ μία παιχνιδιάρικη διάθεση αποπνέει κατευθείαν από το pop ύφος του Justin Timberlake, εμπλουτισμένο με μία πινελιά techno-funk προς disco και R&B.

Η έντονη παρουσία του midi, σε συνδυασμό με μία έμφαση στα beats και τα μπάσα σε κάθε τραγούδι, δημιουργεί μία ποικιλία ήχων που θα αρέσουν στο κοινό που λατρεύει την εποχή του «Justified», του «FutureSex/LoveSounds», του «The 20/20 Experience» ή ακόμη και τα soundtracks των «Trolls».

Το πρώτο single του άλμπουμ, το «Selfish», είναι ένα pop τραγούδι με την εξομολόγηση ενός ενήλικα.

Στο «Drown», το δεύτερο single από το άλμπουμ του, ο Justin Timberlake παλεύει με την αγωνιώδη εμπειρία του να σε εγκαταλείπει κάποιος που κάποτε τον αγαπούσες πολύ.

Το «No Angels» είναι smooth, funky και σε προσκαλεί να χορέψεις, ενώ το «F*ckin’ Up the Disco» απογειώνεται με το αναγνωρίσιμο falsetto του Justin Timberlake και μία αβίαστα ανάλαφρη disco λάμψη.

Το σαγηνευτικό μπάσο του «Play» είναι ένα flashback στην εποχή του «FutureSex/LoveSounds», όπου ο Justin Timberlake κατέθεσε μερικά από τα καλύτερά του αφιερώματα στον Prince.

Εν τω μεταξύ, το «Infinity Sex» και το άγριο «My Favorite Drug» σε παρασύρουν σε μία δίνουν disco-space-funk, με το πρώτο τραγούδι να είναι τόσο κολλητικό που θα μπορούσε πιθανώς να πείσει τους ακροατές ότι ο Justin Timberlake εξακολουθεί να καίει καρδιές.

Στο απόλυτο highlight, το «Everything I Thought It Was» φιλοξενεί το «Paradise», το δεύτερο τραγούδι των *NSYNC μετά την επανένωσή τους το προηγούμενο φθινόπωρο με το τραγούδι «Better Place» για το soundtrack της ταινίας «Trolls Band Together».

Ο Justin Timberlake προσπαθεί φιλόδοξα στο νέο άλμπουμ του «Everything I Thought It Was» να συνδυάσει τους ήχους και τα στυλ διαφορετικών περιόδων της καριέρας τους σε ένα ενιαίο έργο.

Το αδιαμφισβήτητο ταλέντο και η γοητεία του λάμπουν σε πολλά τραγούδια που θυμίζουν την προσεγμένη pop με R&B επιρροές που τον έκαναν σούπερ σταρ.