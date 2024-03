Η Dua Lipa ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Radical Optimism» – Πότε κυκλοφορεί

Η Dua Lipa θα μας μυήσει στην ιδέα της «ριζικής αισιοδοξίας» στο νέο άλμπουμ της «Radical Optimism».

Η Dua Lipa αποκαλύπτει τον τίτλο, το εξώφυλλο, το tracklist και την ημερομηνία κυκλοφορίας του τρίτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της.

Η νέα δισκογραφική της θα έχει τον τίτλο «Radical Optimism» και θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαΐου. Η 28χρονη τραγουδίστρια της pop ανακοίνωσε το άλμπουμ σε ένα σύντομο live που πραγματοποίησε στο Instagram.

Το άλμπουμ θα περιέχει συνολικά 11 τραγούδια, μεταξύ των οποίων και τα δύο επιτυχημένα singles «Houdini» και «Training Season», που έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Το «Radical Optimism», εμπνευσμένο από την πορεία της Dua Lipa προς την αυτογνωσία, είναι ένα άλμπουμ που πραγματεύεται την αγνή χαρά και την ευτυχία της διαύγειας σε καταστάσεις που κάποτε φάνταζαν αδύνατες να της αντιμετωπίσεις.

Οι δύσκολοι αποχαιρετισμοί και οι ευάλωτες αρχές που κάποτε απειλούσαν να σε συνθλίψουν, μετατρέπονται σε ορόσημα καθώς επιλέγεις την αισιοδοξία και αρχίζεις να κινείσαι με χάρη μέσα στο χάος.

Το άλμπουμ «Radical Optimism» είναι εμπνευσμένο από την ενέργεια της γενέτειρας της Dua Lipa, του Λονδίνου, και την ωμότητα, την ειλικρίνεια, την αυτοπεποίθηση και την ελευθερία της Britpop μουσικής της δεκαετίας του ’90.

Το «Radical Optimism» μεταφέρει τον ακροατή σε έναν ονειρικό pop κόσμο, πλούσιο σε μουσικότητα, με στίχους χωρίς φόβο και ταμπού και ηχητικά απελευθερωτικό.

«Πριν από μερικά χρόνια, ένας φίλος μου μού έμαθε τον όρο “Radical Optimism”. Είναι μία ιδέα που με συγκίνησε και έγινα πιο περίεργη καθώς άρχισα να παίζω με αυτήν και να την ενσωματώνω στη ζωή μου», δηλώνει η Dua Lipa.

«Με συνεπήρε η ιδέα να περνάς με χάρη μέσα από το χάος και να νιώθεις ότι μπορείς να αντέξεις οποιαδήποτε καταιγίδα», σημειώνει.

«Την ίδια στιγμή, βρέθηκα να εξερευνώ τη μουσική ιστορία της ψυχεδέλειας, της trip hop και της Britpop. Πάντα μου έδινε μία αίσθηση αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης και αυτή η ειλικρίνεια και η στάση είναι ένα συναίσθημα που με συνόδευσε στις ηχογραφήσεις», εξηγεί.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ αποτυπώνει με ένα ευρηματικό τρόπο τον τίτλο «Radical Optimism», με την Dua Lipa να εμφανίζεται μέσα στο νερό, σε απόσταση αναπνοής από έναν καρχαρία.

Η Dua Lipa έχει συνεργαστεί για τη δημιουργία του νέου άλμπουμ τους με δημιουργούς και παραγωγούς όπως ο Kevin Parker των Tame Impala, η Caroline Polachek, ο Danny L. Harle (Charli XCX), ο Tobias Jesso Jr. (Adele, Harry Styles, Miley Cyrus) και η Caroline Ailin, η οποία έχει συνυπογράψει αρκετές από τις επιτυχίες της.

Σύμφωνα με προηγούμενη συνέντευξη της Dua Lipa στους New York Times, το νέο άλμπουμ της είναι εμπνευσμένο από την «ψυχεδέλεια της δεκαετίας του 1970».

Μιλώντας στο Variety το 2022, δήλωσε: «Το άλμπουμ είναι διαφορετικό – εξακολουθεί να είναι pop, αλλά διαφέρει ηχητικά και υπάρχει περισσότερο ένα στιχουργικό θέμα. Αν σας έλεγα τον τίτλο, όλα θα είχαν νόημα – αλλά νομίζω ότι θα πρέπει απλά να περιμένουμε».

Το «Radical Optimism» έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το αριστουργηματικό άλμπουμ «Future Nostalgia» της Dua Lipa, που κυκλοφόρησε το 2022 και κέρδισε το βραβείο Grammy του Καλύτερου Pop Άλμπουμ και το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς στα BRIT Awards.

Το «Future Nostalgia» μας χάρισε τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Don’t Stop Now», «Break My Heart», «Levitating», «Hallucinate», «We’re Good» και «Love Again».

Το tracklist του «Radical Optimism»

1. End Of An Era

2. Houdini

3. Training Season

4. These Walls

5. Whatcha Doing

6. French Exit

7. Illusion

8. Falling Forever

9. Anything For Love

10. Maria

11. Happy For You