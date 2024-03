Η Beyoncé επιβεβαιώνει τον τίτλο του νέου άλμπουμ της: «Act II: Cowboy Carter»

Η στροφή της Beyoncé στην country είναι επίσημη.

Η Beyoncé αποκάλυψε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ότι το νέο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Act II: Cowboy Carter», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη στροφή της στην country μουσική σε αυτό το μουσικό εγχείρημα.

Το «Act II: Cowboy Carter» είναι το πολυαναμενόμενο δεύτερο μέρος της τριλογίας που ξεκίνησε η Beyoncé με το άλμπουμ της «Renaissance» το 2022 και θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαρτίου.

Ο τίτλος του άλμπουμ είναι μία αναφορά στην country κατεύθυνση που ακολουθεί η Beyoncé και στο επώνυμο του συζύγου της JAY-Z, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Shawn Carter.

Η 42χρονη τραγουδίστρια έχει ήδη μοιραστεί με το κοινό δύο singles από το επερχόμενο άλμπουμ της, το «Texas Hold ‘Em», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 αλλά και των country charts του Billboard, και το «16 Carriages».

Και τα δύο τραγούδια ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του Super Bowl, μετά από εμφάνιση – έκπληξη της Beyoncé σε μία σπαρταριστή διαφήμιση μίας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και αμέσως μετά κυκλοφόρησαν σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το «Texas Hold ‘Em», το οποίο βασίζεται σχεδόν εξ ολόκληρου σε ακουστικές κιθάρες, είναι ένα uptempo country pop τραγούδι με μία δόση folk στοιχεία.

Το «16 Carriages», από την άλλη πλευρά, είναι μία country μπαλάντα με κρουστά.

Η ιστοσελίδα της Beyoncé διαθέτει επίσης μία σειρά από CD περιορισμένης έκδοσης του «Act II: Cowboy Carter» με διάφορες φωτογραφίες του μισού προσώπου της.

Επιπλέον, είναι επίσης διαθέσιμη προϊόντα όπως μπλουζάκια με τον τίτλο «Country Carter» τυπωμένο στο στήθος

Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της έχει δημοσιευθεί το εξώφυλλο του «Act II: Cowboy Carter», στο οποίο απεικονίζεται μία σέλα αλόγου με μία κόκκινη, λευκή και μπλε κορδέλα που γράφει «Country Carter».

Οι θαυμαστές ανυπομονούσαν με ενθουσιασμό για το επόμενο άλμπουμ της Beyoncé μετά το «Renaissance» του 2022, το οποίο – όπως αποκάλυψε τότε η τραγουδίστρια, ήταν το πρώτο μέρος από μία τριλογία.

Το πρώτο μέρος, «Renaissance», βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό από στην dance και τη house μουσική, αποτίοντας φόρο τιμής στην κοινότητα των μαύρων ΛΟΑΤΚΙ+ και την κουλτούρα των club.

Το «Renaissance» και τα τραγούδια του ήταν υποψήφια για οκτώ βραβεία Grammy το 2023, μεταξύ των οποίων και για το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Η Beyoncé κέρδισε τελικά τέσσερα βραβεία: για το Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ για το «Renaissance», την Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση για το «Break My Soul», την Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Εμρηνεία για το «Plastic Off The Sofa» και το Καλύτερο R&B Τραγούδι για το «Cuff It».