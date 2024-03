Karol G – Shakira: Ένα δισεκατομμύριο προβολές για το «TQG» σε 372 ημέρες

Άλλο ένα ορόσημο για την Karol G και τη Shakira.

Η δυναμική συνεργασία της Karol G και της Shakira στον πανίσχυρο ύμνο χωρισμού «TQG» ξεπέρασε τις 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube μέσα σε 372,1 ημέρες από την κυκλοφορία της.

Το music video κυκλοφόρησε στις 24 Φεβρουαρίου 2023 παράλληλα με το εξαιρετικά επιτυχημένο και βραβευμένο Grammy άλμπουμ «Mañana Será Bonito» της Karol G.

Στα πλάνα, οι δύο Κολομβιανές τραγουδίστριες εμφανίζονται σε διάφορα εντυπωσιακά και φλογερά σκηνικά και τραγουδούν το ενδυναμωτικό τραγούδι, του οποίου ο τίτλος είναι μία συντομογραφία του «Te Quedó Grande» και μεταφράζεται «Ήμουν πολύ καλή για σένα».

Στο ρυθμικό τραγούδι, σε παραγωγή του Ovy on the Drums, η Karol G και η Shakira τραγουδούν ότι έχουν προχωρήσει από τις προηγούμενες σχέσεις τους και υπερηφανεύονται ότι βρίσκονται σε άλλο επίπεδο.

Το «TQG» είναι το όγδοο τραγούδι τόσο της Karol G όσο και της Shakira που καταφέρνει να σπάσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube.

Για την Karol G, το «TQG» ακολουθεί τα «China», «Tusa» (με τη Nicki Minaj), «Secreto», «Bichota», «Culpables», «Ahora Me Llama» και «El Makinon».

Όσον αφορά τη Shakira, πάνω ένα δισεκατομμύριο προβολές διαθέτουν ήδη στο YouTube τα music videos για τα τραγούδια της «Waka Waka (This Time for Africa)», «Chantaje», «La Bicicleta», «Hips Don’t Lie», «Can’t Remember To Forget You» (με τη Rihanna), «La La La» και «Perro Fiel».

Αυτή τη στιγμή, η Karol G βρίσκεται στο Νο. 13 του Global Top Artists Chart του YouTube, ενώ η Shakira ακολουθεί στο Νο. 21.

Αναφορικά με τις επιδόσεις του στα charts, το «TQG» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 τόσο στο Billboard Global 200 όσο και στο Billboard Global Excl. U.S., ενώ κατέκτησε επίσης την κορυφή σε έξι άλλα charts του Billboard και έγινε η πρώτη επιτυχία της Karol G που ανέβηκε στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Επιπλέον, το «TQG» απέσπασε πολυάριθμα βραβεία σε κορυφαίες διοργανώσεις.

Ενδεικτικά, κέρδισε το βραβείο για την Καλύτερη Urban Fusion/Ερμηνεία στα Latin Grammy και το βραβείο για την Καλύτερη Συνεργασία στα MTV Video Music Awards, αλλά και τέσσερα βραβεία στα Premios Juventud, μεταξύ των οποίων για το Καλύτερο Urban Τραγούδι και την Καλύτερη Pop/Urban Συνεργασία.

Παράλληλα με την είδηση ότι το «TQG» συγκέντρωσε πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές, η Karol G βραβεύθηκε ως Γυναίκα της Χρονιάς 2024 στα βραβεία Women in Music του Billboard που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 6 Μαρτίου και θα προβληθούν διαδικτυακά την Πέμπτη 7 Μαρτίου.