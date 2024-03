Εμπνευσμένο από Shakira ‘Whatever” με Ava Max και Kygo!

Kygo και Ava Max συνεργάζονται στο “Whatever”, ένα dance κομμάτι που σαμπλάρει το “Whenever, Wherever” της Shakira από το 2001!

Ο Kygo έχει “αναποδογυρίσει” με έξυπνο τρόπο το νόημα του τραγουδιού, αφού αυτή την φορά αναφέρεται σε έναν όχι και τόσο αξιόλογο σύντροφο “Whatever, whatever / We were never good together / I’ll be here and you stay there / Truth is, I never cared.”

“Οτι νάναι, δεν ήμασταν ποτέ καλοί μαζί, εγώ θα είμαι εδώ εσύ μείνει εκεί που είσαι, στ’ αλήθεια δεν με ενδιέφερες ποτε” (άουτς!)

Το κομμάτι χορεύεται ήδη πολύ στα dj sets του Kygo! Kαι η Ava Max μας αρέσει ότι και αν τραγουδάει!