13:19 ​Το νέο single της Camila Cabello έρχεται «πιο σύντομα από ό,τι νομίζετε».

Μετά την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της, η Camila Cabello είναι έτοιμη να επιστρέψει στη δισκογραφία και μοιράζεται την πρώτη γεύση από το νέο τραγούδι της.

Η 27χρονη τραγουδίστρια, η οποία πρόσφατα έκανε μία ριζική αλλαγή και αποχαιρέτησε τα κλασικά καστανά μαλλιά της και έγινε ξανθιά, δημοσίευσε στους λογαριασμούς ένα απόσπασμα διάρκειας μόλις 30 δευτερολέπτων από ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι της.

«Έρχεται σύντομα (πιο σύντομα από ό,τι νομίζετε)», έγραψε χαρακτηριστικά η Camila Cabello στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.

Στο σύντομο βίντεο, η Camila Cabello σηκώνεται από τη θέση του συνοδηγού ενός αυτοκινήτου που κινείται και τραγουδάει το πληθωρικό, καλοκαιρινό pop τραγούδι ενώ τα ξανθά μαλλιά της παρασύρονται από τον άνεμο.

«I’m seeing stars / Oh my God / I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it», τραγουδάει χαρούμενα με την αιθέρια χροιά φωνής της, προσθέτοντας: «I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it», ενώ κάνει μία καρδιά με τα χέρια της.

Η μεταδοτική ενέργεια και οι παιχνιδιάρικες πόζες της τραγουδίστριας δίνουν το στίγμα όλων αυτών που αναμένεται να ακολουθήσουν.

Όπως φαίνεται, το νέο τραγούδι που μοιράστηκε η Camila Cabello χρησιμοποιεί ένα sample από το single «Lemonade» του Gucci Mane που κυκλοφόρησε το 2009.

Στα τέλη του Φεβρουαρίου, η Camila Cabello εντοπίστηκε να γυρίζει ένα νέο music video στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου τη συνόδευσε τόσο η ομάδα της όσο και η οικογένειά της.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο single της Camila Cabello ή το επόμενο άλμπουμ της μετά το «Familia» του 2022, το οποίο περιλάμβανε hit singles όπως το «Don’t Go Yet» και το «Bam Bam» με τον Ed Sheeran.

Παρόλα αυτά, το teaser έχει δημιουργήσει σημαντικό ενθουσιασμό στους θαυμαστές της, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία τη νέα μουσική της.