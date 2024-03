O BRUCE SPRINGSTEEN ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ “BEST OF” ALBUM !

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ‘BEST OF’ ΤΟΥ BRUCE SPRINGSTEEN

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Η Panik Records/Sony Music γιορτάζουν τα 50 χρόνια καριέρας του Bruce Springsteen με μια συλλογή απο αυθεντικά τραγούδια απο το ‘Greeting from Asbury Park’, NJ του 1973 μέχρι και το ‘Letter To You’ του 2020. Το album “Best Of Bruce Springsteen” θα είναι διαθέσιμο στις 19 Απριλίου σε φυσικό προιόν σε 2 βινύλια και σε 1 CD και θα περιλαμβάνουν 18 τραγούδια – και ψηφιακά ως μια συλλογή με 31 tracks.

To album θα περιέχει τραγούδια απο την αρχική του καριέρα όπως τα “Growin’ Up” και “Rosalita (Come Out Tonight)”, απο τα κλασικά τραγούδια των live εμφανίσεων του Springsteen όπως το “Dancing In The Dark” μέχρι το “The Rising” τα best-selling breakouts όπως το “Born To Run” και το “Hungry Heart” καθώς και πρόσφατες κυκλοφορίες όπως τα “Hello Sunshine” και “Letter To You”. Αυτά τα έργα που εκτείνονται σε όλη την καριέρα του εμφανίζονται μαζί σε ένα set για πρώτη φορά. Το ‘Best Of Bruce Springsteen’ κυκλοφορεί με μια φωτογραφία εξωφύλλου από τα live του ‘Born To Run’ από τον Eric Meola, καθώς και νέα liner notes από τον Erik Flannigan.

Το “Best Of Bruce Springsteen” αποτυπώνει δουλειές που έχουν αποσπάσει τιμές και επαίνους, συμπεριλαμβανομένων 20 GRAMMY Awards, ένα Academy Award, δύο Golden Globes, ένα special Tony Award, το Presidential Medal Of Freedom, ενα Kennedy Center και την είσοδο στο Rock and Roll Hall of Fame των Songwriters. Το έργο του έχει κάνει επίσης τον Springsteen έναν από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες παγκοσμίως – με πάνω από 140 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, πάνω από 70 εκατομμύρια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία με Top Five album σε έξι διαδοχικές δεκαετίες. Ο Springsteen είναι επίσης ένας από τους μόλις τέσσερις καλλιτέχνες που έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια εισιτήρια συναυλιών από το 1980 – συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερα εισοδημάτων απο τις παγκόσμιες περιοδειες του 2012 και του 2016.

Πριν την κυκλοφορία του “Best Of Bruce Springsteen”, ο Bruce θα επιστρέψει με το συγκρότημα The E Street Band αργότερα αυτό το μήνα, ξεκινώντας στις 19 Μαρτίου στο Phoenix, Arizona για μια σειρά 51 συναυλιών σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Συνεχίζοντας την πρώτη τους περιοδεία από το 2016-2017, οι στάσεις της πρόσφατης περιοδείας του Springsteen και του συγκροτήματος The E Street Band έχουν αποθεωθεί ως “ένα απο τα καλύτερα shows που υπήρξαν ποτέ” από την εφημερίδα The Daily Telegraph και “το καλύτερο show πάνω στη Γη” από το Billboard. Για την πλήρη λίστα με τις ημερομηνίες της περιοδείας επισκεφθείτε: https://brucespringsteen.net/ tour

BEST OF BRUCE SPRINGSTEEN LP & CD TRACK LIST

1. Growin’ Up

2. Rosalita (Come Out Tonight)

3. Born To Run

4. Thunder Road

5. Badlands

6. Hungry Heart

7. Atlantic City

8. Dancing in the Dark

9. Born in the U.S.A

10. Brilliant Disguise

11. Human Touch

12. Streets of Philadelphia

13. The Ghost of Tom Joad

14. Secret Garden

15. The Rising

16. Girls In Their Summer Clothes

17. Hello Sunshine

18. Letter To You

BEST OF BRUCE SPRINGSTEEN DIGITAL DELUXE TRACK LIST

1. Growin’ Up

2. Spirit In The Night

3. Rosalita (Come Out Tonight)

4. 4th of July, Asbury Park (Sandy)

5. Born To Run

6. Tenth Avenue Freeze Out

7. Thunder Road

8. Badlands

9. Prove It All Night

10. The River

11. Hungry Heart

12. Atlantic City

13. Glory Days

14. Dancing in the Dark

15. Born in the U.S.A

16. Brilliant Disguise

17. Tougher Than The Rest

18. Human Touch

19. If I Should Fall Behind

20. Living Proof

21. Streets of Philadelphia

22. The Ghost of Tom Joad

23. Secret Garden

24. The Rising

25. Long Time Comin’

26. Girls In Their Summer Clothes

27. The Wrestler

28. We Take Care Of Our Own

29. Hello Sunshine

30. Ghosts

31. Letter To You