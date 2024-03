BRIT Awards 2024: Η RAYE έσπασε όλα τα ρεκόρ – Οι νικητές των βραβείων

Τα BRIT Awards 2024, τα κορυφαία βραβεία της βρετανικής μουσικής, πραγματοποιήθηκαν με μια λαμπερή τελετή απονομής στο The O2 Arena του Λονδίνου το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαρτίου.

Τη βραδιά της τελετής απονομής των βραβείων παρουσίασαν η Clara Amfo, η Maya Jama και ο Roman Kemp.

Η RAYE είχε σπάσει το ρεκόρ για τον καλλιτέχνη με τις περισσότερες υποψηφιότητες σε μία χρονιά στα BRIT Awards, έχοντας συγκεντρώσει τον εκπληκτικό αριθμό των επτά υποψηφιοτήτων στη φετινή διοργάνωση.

Μεταξύ άλλων, η ταλαντούχα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός διαγωνιζόταν για τα βραβεία Άλμπουμ της Χρονιάς και του Καλλιτέχνη της Χρονιάς, ενώ διαθέτει και δύο ξεχωριστές υποψηφιότητες για το Τραγούδι της Χρονιάς.

Η RAYE κατέρριψε το ρεκόρ του Robbie Williams, του Craig David και των Gorillaz, οι οποίοι είχαν στο παρελθόν λάβει από έξι υποψηφιότητες σε μία χρονιά.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω ένα χάος από συγκλονιστικά συναισθήματα και σύγχυση όσον αφορά το πώς συνέβη αυτό για να είμαι ειλικρινής», παραδέχτηκε.

Μετά τη RAYE, ακολουθούσαν οι διάσημοι ράπερ J Hus και Central Cee με τέσσερις υποψηφιότητες ο καθένας.

Επίσης, η Dua Lipa, ο Calvin Harris, ο Dave, η Little Simz, η Olivia Dean, οι Blur και οι Young Fathers είχαν συγκεντρώσει από τρεις υποψηφιότητες ο καθένας στα BRIT Awards 2024, συμβάλλοντας σημαντικά στο πλούσιο μωσαϊκό των μουσικών ειδών που εκπροσωπούνται στα φετινά βραβεία.

Η ιστορική νίκη

Η RAYE ολοκλήρωσε τον θρίαμβό της και συνέτριψε το ρεκόρ για τον καλλιτέχνη που κερδίζει τα περισσότερα βραβεία σε μία χρονιά στα BRIT Awards, έχοντας αποσπάσει συνολικά έξι βραβεία.

Ειδικότερα, η 26χρονη τραγουδίστρια έλαβε τα βραβεία για το Άλμπουμ της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς, τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς, τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη (μετά από δέκα χρόνια καριέρας) και τον Καλύτερο R&B Καλλιτέχνη.

Παράλληλα, η RAYE έγινε η πρώτη γυναίκα που έλαβε το βραβείο του Τραγουδοποιού της Χρονιάς στα BRIT Awards, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2022.

Το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μία χρονιά ανήκε προηγουμένως, έχοντας κερδίσει από τέσσερα βραβεία ο καθένας σε μία βραδιά, στους Blur (1995), Adele (2016) και Harry Styles (2023).

Στην τελετή απονομής των βραβείων τραγούδησαν επίσης, με σειρά εμφάνιση, η Dua Lipa, ο Calvin Harris και η Ellie Goulding, η Tate McRae, οι Jungle, η RAYE, η Becky Hill και οι Chase & Status, ο Rema και η Kylie Minogue.

Οι νικητές των BRIT Awards 2024

Οι νικητές σε κάθε κατηγορία αναγράφονται με έντονα γράμματα.

Artist of the Year

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred Again..

J Hus

Jessie Ware

Little Simz

Olivia Dean

Raye

Album of the Year

Blur – The Ballad of Darren

J Hus – Beautiful and Brutal Yard

Little Simz – No Thank You

Raye – My 21st Century Blues

Young Fathers – Heavy Heavy

Song of the Year

Calvin Harris & Ellie Goulding – Miracle

Cassö, Raye & D-Block Europe – Prada

Central Cee – Let Go

Dave & Central Cee – Sprinter

Dua Lipa – Dance The Night

Ed Sheeran – Eyes Closed

J Hus ft. Drake – Who Told You

Kenya Grace – Strangers

Lewis Capaldi – Wish You The Best

PinkPantheress – Boy’s A Liar

Raye ft. 070 Shake – Escapism

Rudimental, Charlotte Plank & Vibe Chemistry – Dancing Is Healing

Stormzy ft. Debbie – Firebabe

Switch Disco ft. Ella Henderson – React

Venbee & Goddard – Messy In Heaven

Group of the Year

Blur

Chase & Status

Headie One & K-Trap

Jungle

Young Fathers

Best New Artist

Mahalia

Olivia Dean

PinkPantheress

Raye

Yussef Dayes

Dance Act

Barry Can’t Swim

Becky Hill

Calvin Harris

Fred Again..

Romy

R&B Act

Cleo Sol

Jorja Smith

Mahalia

Raye

Sault

Alternative/Rock Act

Blur

Bring Me The Horizon

The Rolling Stones

Young Fathers

Yussef Dayes

Hip Hop/Grime/Rap Act

Casisdead

Central Cee

Dave

J Hus

Little Simz

Pop Act

Calvin Harris

Charli XCX

Dua Lipa

Olivia Dean

Raye

International Artist of the Year

Asake

Burna Boy

Caroline Polachek

CMAT

Kylie Minogue

Lana Del Rey

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

International Song of the Year

Billie Eilish – What Was I Made For?

David Kushner – Daylight

Doja Cat – Paint The Town Red

Jazzy – Giving Me

Libianca – People

Meghan Trainor – Made You Look

Miley Cyrus – Flowers

Noah Kahan – Stick Season

Oliver Tree & Robin Schulz – Miss You

Olivia Rodrigo – Vampire

Peggy Gou (It Goes Like) Nanana

Rema – Calm Down

SZA – Kill Bill

Tate McRae – Greedy

Tyla – Water

International Group of the Year

Blink-182

Boygenius

Foo Fighters

Gabriels

Paramore

Rising Star

The Last Dinner Party

Caity Baser

Sekou

Songwriter of the Year

Raye

Producer of the Year

Chase & Status

Global Icon Award

Kylie Minogue