Η Miley Cyrus μοιράστηκε το εξώφυλλο για τη νέα της συνεργασία με τον Pharrell στο «Doctor (Work It Out)»

Η Miley Cyrus ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ακόμα ένα μπαμ — αυτή τη φορά μαζί με τον Pharrell Williams.

Η ποπ σταρ μπήκε στο Instagram την Τρίτη (27 Φεβρουαρίου) για να μοιραστεί το εξώφυλλο για την επερχόμενη συνεργασία του ντουέτου της με τον Pharrell, “Doctor (Work It Out).” Η φωτογραφία δείχνει την 31χρονη σταρ να κοιτάζει την κάμερα, με ένα χνουδωτό μπλε παλτό, να στέκεται σε γκρι φόντο με τον τίτλο του τραγουδιού σε ροζ στην κορυφή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Pharrell έδωσε στους ακροατές ένα απόσπασμα από το groovy τραγούδι, αλλά μόνο υπαινίχθηκε ότι το κομμάτι θα κυκλοφορούσε «σύντομα». «I could be your doctor and I could be your nurse/ I think I see the problem, it’s only gon’ get worse/ I need my medication just show me where it hurts/ I need to rock you baby before your body burns» τραγουδάει η Miley.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, το κομμάτι πιθανότατα προοριζόταν να προσγειωθεί στο άλμπουμ Bangerz της Miley από το 2013, αλλά δεν έκανε την περικοπή. Μια μη επεξεργασμένη δοκιμαστική έκδοση του τραγουδιού διέρρευσε το 2017. Δεν είναι επίσης η πρώτη φορά που ο Pharrell έκανε προεπισκόπηση του “Doctor”: Το τραγούδι παίχτηκε ως μέρος της παρουσίασης της Ανδρικής Συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας 2024 της Louis Vuitton στο Παρίσι τον περασμένο μήνα