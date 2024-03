Το νέο άλμπουμ της Billie Eilish είναι επίσημα έτοιμο

Η Billie Eilish επέστρεψε!

Η σούπερ σταρ μπήκε στο Instagram την Τετάρτη (11 Φεβρουαρίου) για να μοιραστεί μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες φαίνεται να φοράει μια μάσκα σκι με αστέρια και ένα αντιανεμικό μπουφάν.

«Το άλμπουμ μου είναι mastered», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Αν και η Eilish δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες για το άλμπουμ και την κυκλοφορία του, ένα νέο έργο που θα σηματοδοτούσε τη συνέχεια του 2021 Happier Than Ever.Κυκλοφόρησε στις 30 Ιουλίου 2021, το Happier Than Ever σηματοδότησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της 22χρονης και έφτασε στο Νο. 1 στο Billboard 200, ακριβώς όπως το ντεμπούτο της When We All Fall Sleep Where Do We Go? έκανε το 2019.

Η Eilish έκτοτε κυκλοφόρησε πολλά σινγκλ, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας του soundtrack της Barbie, “What Was I Made For?” Το τραγούδι κέρδισε το καλύτερο τραγούδι που γράφτηκε για οπτικά μέσα και το τραγούδι της χρονιάς στα βραβεία Grammy 2024. Κέρδισε επίσης υποψηφιότητες για δίσκο της χρονιάς, καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία και καλύτερο μουσικό βίντεο. Η Eilish κέρδισε για πρώτη φορά το τραγούδι της χρονιάς το 2020 για το “Bad Guy” και ήταν υποψήφια για το τραγούδι της χρονιάς το 2021 για το “Everything I Wanted” και το 2022 για το “Happier Than Ever”. Και τα τρία αυτά τραγούδια έχουν επίσης προταθεί για δίσκο της χρονιάς, με τα “Bad Guy” και “Everything I Wanted” να παίρνουν το τρόπαιο.