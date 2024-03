Η Ariana Grande αποκάλυψε την πλήρη λίστα κομματιών του νέου της άλμπουμ «Eternal Sunshine»

Μετά από εβδομάδες κοινοποίησης μόνο μερικών από τους τίτλους των τραγουδιών, η Ariana Grande δημοσίευσε την πλήρη λίστα κομματιών του νέου της άλμπουμ «Eternal Sunshine».

Η 30χρονη ποπ σταρ αποκάλυψε τους τίτλους και των 13 τραγουδιών του έβδομου στούντιο άλμπουμ της μέσω ενός βίντεο στο Instagram την Τρίτη (27 Φεβρουαρίου), αποκαλύπτοντας τα ονόματα του κομματιού 4, “Saturn Returns Interlude”. κομμάτι 8, “The Boy Is Mine”; κομμάτι 12, “Imperfect for You”; και κομμάτι 13, “Ordinary Things” feat. Nonna. Τα υπόλοιπα τραγούδια της λίστας είχαν προηγουμένως ανακοινωθεί από τον Grande τις τελευταίες εβδομάδες.

Το βίντεο περιλαμβάνει τη λίστα κομματιών του «Eternal Sunshine» χειρόγραφα σε ένα κομμάτι χαρτί, με αυτό που φαίνεται να είναι στίχοι από το LP της. «I’ll hold your hurt in a box here beside me,” reads one, while another asks, “If the sun refused to shine, baby would I still be your lover?;»

«Δέκα μέρες», έγραψε απλώς η σταρ στη λεζάντα της.

Η ανακοίνωση έρχεται ενόψει της κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου έργου της Grande στις 8 Μαρτίου, το οποίο θα σηματοδοτήσει την πρώτη της δισκογραφική δουλειά από το Positions του 2020. Έχει κυκλοφορήσει μόνο ένα τραγούδι πριν από το Eternal Sunshine – “Yes, And?” που έκανε το ντεμπούτο της στην κορυφή του Billboard Hot 100 τον Ιανουάριο — και επιβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να κυκλοφορήσει άλλο single μέχρι να κυκλοφορήσει πλήρως το άλμπουμ.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο The Zach Sang Show, ωστόσο, η στυπτηρία του Victorious αποκάλυψε ότι οι θαυμαστές είχαν πραγματικά ακούσει ένα από τα τραγούδια στο Eternal Sunshine στο παρελθόν — απλώς με διαφορετικό τρόπο. «Τους έδωσα την εκδοχή της Ariana για αυτό στο άλμπουμ», εξήγησε. «Είναι εντελώς διαφορετικοί τώρα. Έτσι, παρόλο που τα έχετε ακούσει – επειδή τα έκλεψες – είναι πολύ διαφορετικά τώρα».