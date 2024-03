Το «This Is Me… Now» της Jennifer Lopez υποκλίνεται στο Νο. 1 στο Top Album Sales Chart

Η Jennifer Lopez κατακτά το τρίτο της Νο. 1 στο top πωλήσεις άλμπουμ του Billboard (με ημερομηνία 2 Μαρτίου), καθώς το νέο της στούντιο άλμπουμ «This Is Me… Now» φτάνει στην κορυφή. Η Lopez ήταν για τελευταία φορά στο Νο. 1 πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, όταν το J to Tha L-O! The Remixes πέρασε δύο εβδομάδες στην κορυφή του chart τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2002. Πήρε το πρώτο της Νο. 1 στη λίστα με το J.Lo το 2001

Συνολικά, το «This Is Me… Now» σηματοδοτεί το ένατο top 10 της Lopez στις κορυφαίες πωλήσεις άλμπουμ και την 13η είσοδο στο chart συνολικά. Η νέα κυκλοφορία είναι ένα αδελφικό έργο του τρίτου άλμπουμ της Lopez, «This Is Me… Now» που κυκλοφόρησε το 2002 και έφτασε στο Νο. 2 των chart.

Έκανε επίσης το ντεμπούτο του στο top 10 του νέου πίνακα πωλήσεων κορυφαίων άλμπουμ, Yeat’s 2093, Blackberry Smoke’s Be Right Here και IDLES’ TANGK.

Την εβδομάδα παρακολούθησης που έληξε στις 22 Φεβρουαρίου, το «This Is Me… Now» πώλησε 14.000 αντίτυπα στις Η.Π.Α. Από αυτό το ποσό, οι φυσικές πωλήσεις αποτελούνται από 11.000 (6.000 σε CD και 5.000 σε βινύλιο) και οι πωλήσεις ψηφιακών λήψεων περιλαμβάνουν 3.000. Το άλμπουμ ήταν διαθέσιμο σε τέσσερις παραλλαγές CD (συμπεριλαμβανομένης μιας με υπογεγραμμένο ένθετο), εννέα εκδόσεις βινυλίου (όλες ήταν έγχρωμες παραλλαγές, συμπεριλαμβανομένης μιας με υπογεγραμμένο ένθετο) και τρεις παραλλαγές ψηφιακού άλμπουμ (μια τυπική έκδοση, μια πολυτελής έκδοση με δύο μπόνους κομμάτια και μια έκδοση σχολίων που πωλούνται μέσω του επίσημου καταστήματος της Lopez).

Το «This Is Me… Now» κάνει επίσης το ντεμπούτο του στο Νο. 1 στις πωλήσεις κορυφαίων τρεχόντων άλμπουμ, στο Νο. 1 στα άλμπουμ Tastemaker, στο Νο. 7 στα άλμπουμ Vinyl, στο Νο. 7 στα ανεξάρτητα άλμπουμ και στο Νο. 38 στο Billboard 200. Κορυφαίες τρέχουσες πωλήσεις άλμπουμ κατατάσσει τα νέα/τρέχοντα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της εβδομάδας (εκτός καταλόγου/παλαιότεροι τίτλοι). Το Vinyl Album καταγράφει τις κυκλοφορίες βινυλίου με τις κορυφαίες πωλήσεις της εβδομάδας. Το Tastemaker Albums μετρά τους τίτλους με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε ανεξάρτητα μικρές αλυσίδες δισκοπωλείων.

Στο Billboard 200, «This Is Me… Now» σηματοδοτεί τη 13η συνολική συμμετοχή της Lopez στο chart και την 11η προσπάθεια στα κορυφαία 40 charts. Είναι το πρώτο της στούντιο άλμπουμ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία και η πρώτη της κυκλοφορία εκτός του συστήματος μεγάλων δισκογραφικών, καθώς το νέο σετ κυκλοφόρησε μέσω της Nuyorican/BMG.

«Αυτό είναι το πρώτο βήμα μιας άμεσης στρατηγικής με μακροπρόθεσμο στόχο, καθώς το απίστευτο περιεχόμενο για την υποστήριξη του άλμπουμ συνεχίζει να κυκλοφορεί», δήλωσε η Cyndi Lynott, η υπεύθυνη του SVP Μarketing στην BMG, «συμπεριλαμβανομένου του This Is Me…Now: A Love Story Amazon Original, ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο The Greatest Love Story Never Told, και φυσικά η τεράστια καλοκαιρινή της περιοδεία».