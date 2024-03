Το Spotify ανακοίνωσε την νέα εταιρεία παροχής AUX για να συνδέει καλλιτέχνες με επωνυμίες

Το Spotify εγκαινιάζει μια νέα εταιρεία παροχής συμβουλών μουσικής για επωνυμίες, ανακοίνωσε το streamer την Τετάρτη (21 Φεβρουαρίου). Για την εναρκτήρια καμπάνια του, το πρακτορείο, που ονομάστηκε AUX, συνέδεσε την Coca-Cola με την παραγωγό DJ Peggy Gou. Οι δυο τους «έχτισαν μια μακροπρόθεσμη συνεργασία που θα περιλαμβάνει ζωντανές συναυλίες και εκδηλώσεις, περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επώνυμα playlist και προωθητική υποστήριξη στην πλατφόρμα», σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Spotify.

Σε μια δήλωση, η Emma Vaughn, επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης διαφημιστικών επιχειρήσεων και συνεργασιών για το Spotify, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας ως Spotify για να συμβουλεύουμε επωνυμίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν καλύτερα τη μουσική για να εμπλουτίσουν τις καμπάνιες μάρκετινγκ και να αξιοποιήσουν τις σχέσεις μας με ανερχόμενους καλλιτέχνες για να τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν νέο κοινό».

«Οι ομάδες μας ξοδεύουν ήδη όλο τους τον χρόνο κατανοώντας τις νέες τάσεις και τι θέλουν οι καλλιτέχνες, οι θαυμαστές και οι επωνυμίες, επομένως αυτή είναι η προσπάθειά μας να συνδέσουμε όλες τις κουκκίδες και να παρέχουμε τις ασύγκριτες γνώσεις του Spotify για τους καλλιτέχνες και τη μουσική κουλτούρα», πρόσθεσε ο Jeremy Erlich, ο Παγκόσμιος Επικεφαλής της Μουσικής του steamer.

Η ικανότητα να συνδυάζετε ανερχόμενους καλλιτέχνες με επωνυμίες — οι οποίες έχουν απήχηση και πόρους — μπορεί να είναι πιο πολύτιμη σε μια εποχή που η αφθονία της μουσικής καθιστά δύσκολη τη δημιουργία νέων πράξεων για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης. Το TikTok έχει επίσης διαφημίσει την ικανότητά του να βοηθά καλλιτέχνες να το κάνουν αυτό μέσω της εμπορικής μουσικής βιβλιοθήκης του.

«Υπάρχουν 10 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη μουσική σας σε 10 λεπτά, οπότε πώς καλύπτετε αυτή τη ζήτηση;» Ο Ole Obermann, ο παγκόσμιος επικεφαλής ανάπτυξης μουσικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του TikTok, ρώτησε πέρυσι. «Είναι μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία. θα μπορούσε να προσθέσει 10% στο συνολικό μέγεθος της μουσικής αγοράς σε λίγα χρόνια, αν το κάνουμε σωστά.»

H Gou είχε ήδη χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα σε κύκλους χορευτικής μουσικής με κομμάτια όπως το “Starry Night” και το “It Makes You Forget (Itgehane)”. Πέτυχε ένα νέο επίπεδο παγκόσμιας αναγνώρισης το 2023 όταν το single της «(It Goes Like) Nanana» έγινε viral.