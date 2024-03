Ο Ryan Gosling ετοιμάζεται να ερμηνεύσει το «I’m Just Ken» στα Oscar του 2024

Ο Ryan Gosling πρόκειται να ερμηνεύσει ζωντανά το “I’m Just Ken” στα Oscar 2024 την Κυριακή 10 Μαρτίου. Η DailyMail.com ήταν η πρώτη που ανέφερε τα νέα.

Ήταν αβέβαιο εάν ο Gosling θα δεχόταν να ερμηνεύσει το τραγούδι, το οποίο είναι ένα κωμικό σημείο της Barbie. Πριν από επτά χρόνια, ο Gosling και η Emma Stone είχαν αρνηθεί να ερμηνεύσουν το “City of Stars” από το La La Land στην τηλεοπτική εκπομπή των Oscar – και το “City of Stars”, μια περιπλανώμενη μπαλάντα με εύκολο ρυθμό, είναι ένα τραγούδι πολύ πιο εύκολο να τραγουδηθεί ζωντανά από το “I’m Just Ken”.

Για την ερμηνεία του «City of Stars», οι παραγωγοί των Oscar επιστράτευσαν τον John Legend, ο οποίος εμφανίστηκε επίσης στο La La Land, να ερμηνεύσει το τραγούδι – και επίσης ένα δεύτερο υποψήφιο τραγούδι από την ταινία, το «Audition (The Fools Who Dream).» Το «City of Stars» τότε είχε κερδίσει το Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού.

Ο Gosling φέτος είναι υποψήφιος για το β’ ανδρικό ρόλο για τον ρόλο του ως “Ken” στην ταινία της Barbie, και ο Robert Downey Jr. αναμένεται ευρέως να κερδίσει στην ίδια κατηγορία για την απόδοσή του στο Oppenheimer.

Σε ένα εξώφυλλο του Variety στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Gosling δήλωσε ότι η Ακαδημία δεν του είχε ζητήσει ακόμη να ερμηνεύσει το τραγούδι ωστόσο είπε «Μπορεί να είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος να το κάνω». «Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Αλλά είμαι ανοιχτός».

Ο Mark Ronson, ο οποίος έγραψε το τραγούδι με τον Andrew Wyatt, είπε στο Variety στα Grammy ότι δεν τον ενδιέφερε κανένας άλλος τραγουδιστής να υποβάλει τον Gosling στα Oscar. Όταν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν ένα δευτερεύον, ο Ronson είπε, «Όχι. Νομίζω ότι αν ο Ryan δεν το κάνει, τότε δεν θα το κάνουμε».

Το “I’m Just Ken” είναι ένα από τα δύο τραγούδια της Barbie που έλαβαν υποψηφιότητα για Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Το άλλο είναι το “What Was I Made For?” από την Billie Eilish και τον Finneas. Η Barbie θα μπορούσε κάλλιστα να είχε λάβει μια τρίτη υποψηφιότητα σε αυτή την κατηγορία για το “Dance the Night”, το οποίο ο Ronson και ο Wyatt έγραψαν μαζί με τη Dua Lipa και την Caroline Ailin, αλλά οι κανόνες των Oscar περιορίζουν τις ταινίες σε δύο υποψηφιότητες σε αυτήν την κατηγορία.

Σε μια συνομιλία στο podcast του Billboard’s Pop Shop, ο Ronson συμφώνησε ότι ο αποκλεισμός του “Dance the Night” έκανε το νεύμα του για το “I’m Just Ken” να αισθάνεται “γλυκόπικρο”.

«Είναι επειδή το τραγούδι της Dua εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο τραγούδι από το soundtrack και η Dua ήταν πραγματικά η πρώτη καλλιτέχνιδα κοντά στο ανάστημά της που αφοσιώθηκε στην ταινία. Έθεσε πραγματικά τον πήχη για το τι θα μπορούσε να είναι ολόκληρο το soundtrack», είπε. «Έτσι η Dua αξίζει σίγουρα όλα τα εύσημα για αυτό, και θα ήταν υπέροχο να την είχαμε επίσης».

Τα 96α Όσκαρ θα μεταδοθούν ζωντανά στο ABC και θα μεταδοθούν σε όλο τον κόσμο στις 10 Μαρτίου στη νέα, στις 7 μ.μ. ET/4 μ.μ. PT.

Ο Jimmy Kimmel φιλοξενεί την εκπομπή για τέταρτη φορά. Θα πραγματοποιηθεί στο συνηθισμένο μέρος, το Dolby Theatre στο Ovation Hollywood.

Αν και η Ακαδημία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την κράτηση του Gosling, ανακοίνωσε τους πρώτους παρουσιαστές για την τηλεοπτική εκπομπή των Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των Zendaya και Jamie Lee Curtis.