Η Cardi B ανακοίνωσε ένα νέο τραγούδι μέσω του λογαριασμού της στο Instagram

Η εποχή του νέου άλμπουμ της Cardi B φαίνεται ότι πλησιάζει. Η ράπερ μπήκε στα Stories της στο Instagram για να μοιράστει εκ νέου την ανάρτηση ενός θαυμαστή, στην οποία ακουγόταν ενα απόσπασμα από ένα επερχόμενο τραγούδι. «I ain’t even got dressed / Any L that I took come after YS / Oh man, oh man, oh man, oh man», λένε η στοίχοι.

Τα teaser έρχονται μόλις μια εβδομάδα αφότου ο εν διαστάσει σύζυγος της Cardi, Offset, πήγε στα δικά του Stories για να ενθαρρύνει την rapper «Bodak Yellow» να κυκλοφορήσει τη νέα της μουσική. Στο βίντεο, ο σταρ των Migos φαίνεται να κουνάει το κεφάλι του και να λατρεύει τη μουσική με ένα ικανοποιημένο βρωμερό πρόσωπο, και επειδή το βίντεο δεν είχε ήχο, οι θεατές αφέθηκαν στη φαντασία τους να ερμηνεύσουν τη λεζάντα. «Stop being scary and drop the album» έγραφε, μαζί με το «s–t crazy [emoji φωτιάς] », έγραψε.

Το νέο άλμπουμ της Cardi θα ήταν το πρώτο της μετά το Invasion of Privacy του 2018. Το άλμπουμ δημιούργησε δύο Νο. 1 single του Billboard Hot 100, τα πιστοποιημένα με διαμάντια “Bodak Yellow” και “I Like It”. Κέρδισε επίσης το Grammy για το καλύτερο ραπ άλμπουμ για το Invasion of Privacy, ξεπερνώντας τους Pusha T, Mac Miller, Travis Scott και Nipsey Hussle.

Τον Αύγουστο, η Cardi υποσχέθηκε ότι δεν επρόκειτο να κυκλοφορήσει άλλες συνεργασίες μέχρι να εγκαταλείψει το επόμενο σόλο single της. Φυσικά, η επιτυχία της συνεργασίας της με τη Megan Thee Stallion, «Bongos», έπεσε ένα μήνα αργότερα, αλλά η Cardi επέμεινε ότι έχει επικεντρωθεί στο δευτεροετές έργο της.

«Θα βγάλω το επόμενο σόλο single μου. Αυτήν τη στιγμή, δουλεύω πάνω στο εξώφυλλο και τις ιδέες για τον επόμενο δίσκο γιατί σίγουρα θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα», είπε εκείνη την εποχή. «Όλοι πάντα μου λένε ότι πρέπει να βγάλω τον δίσκο άμεσα. Το έκαναν όταν κυκλοφόρησα το «WAP» [με τη Megan Thee Stallion] και όταν κυκλοφόρησα το «Up», αλλά πάντα τους έλεγα ότι δεν πρόκειται να περιμένω πολύ μετά από όλα αυτά τα single. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα».