Miley Cyrus: Το «Flowers» είναι το single με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως το 2023

Η Miley Cyrus έβαλε τη σφραγίδα της στο 2023 με το «Flowers».

Η IFPI, ο οργανισμός που εκπροσωπεί διεθνώς τη βιομηχανία ηχογραφημένης μουσικής, ανακοίνωσε ότι το «Flowers» της Miley κέρδισε το Βραβείο IFPI Global Single Award για το 2023.

Το IFPI Global Single Award απονέμεται στον καλλιτέχνη με το single με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως για το έτος σε όλες τις ψηφιακές μορφές – συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητικών υπηρεσιών streaming επί πληρωμή, των υπηρεσιών με υποστήριξη διαφημίσεων και των downloads μεμονωμένων τραγουδιών.

Το «Flowers» της Miley Cyrus κατέκτησε την πρώτη θέση στο φετινό IFPI Global Single Chart, με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια να πραγματοποιεί την πρώτη της εμφάνιση στην κορυφαία δεκάδα του IFPI Global Chart.

Το τραγούδι κατέγραψε ισοδύναμο 2,7 δισεκατομμυρίων streams στις συνδρομητικές υπηρεσίες streaming επί πληρωμή.

Το «Flowers», που έχει κερδίσει δύο βραβεία Grammy και κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2023, ανέβηκε ταυτόχρονα στην πρώτη θέση σε 29 χώρες παγκοσμίως και έκλεισε το έτος στην κορυφή των charts για το 2023 σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Αυστραλία.

Στις ΗΠΑ, το «Flowers» επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή, παραμένοντας στο No. 1 του Billboard Hot 100 για οκτώ εβδομάδες.

Αυτή η εμπορική επιτυχία ανταμείφθηκε στα βραβεία grammy 2023, όπου η Miley Curys ερμήνευσε το τραγούδι και το «Flowers» κέρδισε τα βραβεία για την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία και την Ηχογράφηση της Χρονιάς – τα πρώτα Grammy της καριέρας της.

Στο Top 10 του IFPI Global Chart εμφανίζονται για πρώτη φορά καλλιτέχνες από τη Νιγηρία – με το «Calm Down» του Rema με τη συμμετοχή της Selena Gomez στο No. 2 – και το Μεξικό, με το «La Bebe» των Yng Lvcas και Peso Pluma στο No. 6, αντικατοπτρίζοντας την παγκόσμια άνοδο των Afrobeats και της regional mexican μουσικής σκηνής το 2023.

Το «Last Night» του Morgan Wallen, που κατέκτησε την κορυφή των ετήσιου Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ για το 2023, έφτασε στο No. 8 του chart, ενώ το περσινό No. 1 Global Single της IFPI, το «As It Was» του Harry Styles, βρέθηκε στο No. 5.

Η Taylor , η καλλιτέχνης με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως το 2023 σύμφωνα με την IFPI και νικήτρια του βραβείου Global Recording Artist of the Years του οργανισμού, εμφανίζεται δύο φορές στην κορυφαία δεκάδα των πιο εμπορικών singles για το προηγούμενο έτος.

Το «Anti-Hero», το πρώτο single από το άλμπουμ της «Midnights», βρίσκεται στο No. 9 του IFPI Global Single Chart και το «Cruel Summer» από το άλμπουμ της «Lover» του 2019, τερμάτισε στο No. 7 μετά από μία μεγάλη αναζωπύρωση της δημοτικότητάς του μέσα από την τεράστια περιοδεία «The Eras Tour» της Taylor Swift.

Το «Die For You» του Τhe Weeknd έφτασε στο No. 4 και έγινε το τρίτο τραγούδι του Καναδού καλλιτέχνη που ανεβαίνει στο Top 5 του IFPI Global Single Chart, μετά από τα προηγούμενα No. 1 «Blinding Lights» και «Save Your Tears».

Εκτός της κορυφαίας δεκάδας, το «Another Love» του Tom Odell κατέλαβε το No. 18 πάνω από δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του και το «IDOL» των YOASOBI, το τραγούδι τίτλων της anime σειράς «Oshi No Ko», βρέθηκε στο No. 19, δείχνοντας τη δύναμη του streaming να κυριαρχεί στην ανακάλυψη μουσικής.

Συνολικά, καλλιτέχνες από 10 διαφορετικές εθνικότητες που εκτείνονται σε πέντε ηπείρους (Καναδάς, Κολομβία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Μεξικό, Νιγηρία, Νότια Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) εμφανίζονται στο Top 20 του IFPI Global Single Chart, σε σύγκριση με έξι εθνικότητες το 2022.

Ο Lewis Morrison, Διευθυντής Παγκόσμιων Charts & Απονομών της IFPI, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που απονέμουμε το IFPI Global Single Award στη Miley Cyrus, η οποία δημιούργησε το τραγούδι της χρονιάς το 2023 με το “Flowers”».

«Φτάνοντας στην κορυφή των charts σε τόσες πολλές χώρες ταυτόχρονα, το τραγούδι – μαζί με το μήνυμα ενδυνάμωσης – είχε απήχηση σε όλο τον κόσμο και αποτελεί τον ορισμό μίας πραγματικά παγκόσμιας επιτυχίας», τόνισε.

Αφού συνεχάρη τη Miley Cyrus και την ομάδα της για αυτό το απίστευτο επίτευγμα, πρόσθεσε: «Είναι επίσης φανταστικό να βλέπουμε τόσες πολλές εθνικότητες και είδη να εκπροσωπούνται στο IFPI Global Single Chart».

«Αποτελεί μία υπέροχη αντανάκλαση του ευρέως φάσματος των εξαιρετικών καλλιτεχνών που – συνεργαζόμενοι με τις δισκογραφικές τους εταιρείες – γνωρίζουν διεθνή επιτυχία», πρόσθεσε.

Το Top 20 των τραγουδιών με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως το 2023

Σύμφωνα με την IFPI.

1. Miley Cyrus – Flowers (2,70 εκατομμύρια πωλήσεις)

2. Rema & Selena Gomez – Calm Down (1,89 εκατ. πωλήσεις)

3. SZA – Kill Bill (1,84 εκατ. πωλήσεις)

4. The Weeknd & Ariana Grande – Die For You (1,78 εκατ. πωλήσεις)

5. Harry Styles – As It Was (1,46 εκατ. πωλήσεις)

6. Yng Lvcas & Peso Pluma- La Bebe (1,45 εκατ. πωλήσεις)

7. Taylor Swift – Cruel Summer (1,39 εκατ. πωλήσεις)

8. Morgan Wallen – Last Night (1,37 εκατ. πωλήσεις)

9. Taylor Swift – Anti-Hero (1,31 εκατ. πωλήσεις)

10. Jung Kook – Seven (feat. Latto) (1,24 εκατ. πωλήσεις)

11. David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue) (1,23 εκατ. πωλήσεις)

12. Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage – Creepin’ (1,20 εκατ. πωλήσεις)

13. The Weeknd – Save Your Tears (1,19 εκατ. πωλήσεις)

14. Stephen Sanchez – Until I Found You (1,18 εκατ. πωλήσεις)

15. Karol G & Shakira – TQG (1,18 εκατ. πωλήσεις)

16. Sam Smith & Kim Petras – Unholy (1,17 εκατ. πωλήσεις)

17. SZA – Snooze (1,06 εκατ. πωλήσεις)

18. Tom Odell – Another Love (1,01 εκατ. πωλήσεις)

19. YOASOBI – Idol (1,01 εκατ. πωλήσεις)

20. The Weeknd – Starboy (1,00 εκατ. πωλήσεις)