H Normani έκανε προεπισκόπηση ένα νέο τραγούδι από το επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ της

Η Normani έρχεται δυναμικά για το επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ της και μπήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανακοίνωσε ένα απόσπασμα από ένα από τα κομμάτια του έργου.

Σε ένα κλιπ που μοιράστηκε ένας λογαριασμός θαυμαστών στο Instagram, η 27χρονη σταρ φαίνεται να συγχρονίζει τα χείλη με μια ομαλή μελωδία R&B, με τους στίχους: «When I get you alone / Boy, what you going to do with this? / Don’t talk too much / Just do this.…».

Η Normani ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα κυκλοφορήσει το ντεμπούτο της άλμπουμ με τίτλο Dopamine. Δημοσίευσε το artwork του άλμπουμ στο Instagram, το οποίο δείχνει τη τραγουδίστρια ντυμένη με ένα μαύρο δερμάτινο μπικίνι να καβαλάει πάνω σε έναν μαύρο πύραυλο. «cryingg typing this rn. DOPAMINE THE ALBUM», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η ανακοίνωση του πολυαναμενόμενου πρώτου ολοκληρωμένου έργου της φτάνει αφού οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι το πρώην μέλος των Fifth Harmony είχε καθαρίσει το Instagram της από το περιεχόμενο του.

Η Normani δεν έχει ακόμη αποκαλύψει την ημερομηνία κυκλοφορίας του Dopamine, αλλά σύμφωνα με τον ταχέως μεταβαλλόμενο μετρητή ημερομηνιών στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα, θα κυκλοφορήσει το 2024. Εκτός από τους ενθουσιώδεις θαυμαστές της, η ανακοίνωση προκάλεσε επίσης θετικά σχόλια από τα πρώην μέλη των Fifth Harmony, Camila Cabello, Ally Brooke, Lauren Jauregui και Dinah Jane.

“Let’s gooooo🔥,” έγραψε η Jauregui, ενώ η Cabello πρόσθεσε μια σειρά από emoji πυραύλων. “there she is 🥹🔥🔥 “, πρόσθεσε η Jane. Και η Brooke μοιράστηκε πολλά αστραφτερά emoji καρδιάς και χειροκροτήματα.