Το «Houdini» της Dua Lipa κάνει τη μαγική μετάβαση στο Νο. 1 στο Airplay Chart Dance/Mix Show

Το «Houdini» της Dua Lipa φτάνει στο Νο. 1 του Billboard’s Dance/Mix Show Airplay chart, ξεφεύγοντας από τη θέση Νο. 2 και εμφανίζεται στην κορυφή της κατάταξης με ημερομηνία 2 Μαρτίου.

Η Lipa κερδίζει τον πέμπτο ηγέτη της στο Dance/Mix Show Airplay (το οποίο κατατάσσει τους τίτλους ανά εβδομαδιαία παιχνίδια σε ένα πάνελ βασικών σταθμών χορού 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες το 24ωρο, επαυξημένο με ώρες μίξης σε ποπ σταθμούς, όπως παρακολουθούνται από το Mediabase και παρέχονται στο Billboard από τη Luminate).

Ακολουθεί μια σύνοψη της Lipa με τα τραγούδια που έφτασαν στο No. 1 του Dance/Mix Show Airplay chart στο παρελθόν:

«Houdini», για μία εβδομάδα (μέχρι σήμερα), 2 Μαρτίου 2024

«Cold Heart (Pnau Remix)» με τον Elton John, 14 εβδομάδων, έναρξη 30 Οκτωβρίου 2021

«Don’t Start Now», 16 εβδομάδες, έναρξη 28 Δεκεμβρίου 2019

«One Kiss», με τον Calvin Harris, 10 εβδομάδων, αρχή 2 Ιουνίου 2018

«New Rules», τέσσερις εβδομάδες, έναρξη 3 Φεβρουαρίου 2018

Το «Houdini», του οποίου ο τίτλος είναι μια ωδή στον θρυλικό παραισθηματιστή Harry Houdini, έγινε το δεύτερο Νο. 1 της Lipa στο πολυμετρικό τσαρτ Hot Dance/Electronic Songs του Billboard.

Το single, στη Warner Records, κυκλοφόρησε στην κορυφή της λίστας τον Νοέμβριο και πρόσθεσε τη 10η εβδομάδα του στη σύνοδο κορυφής στον πιο πρόσφατα δημοσιευμένο απολογισμό, με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου.

Μετά τον θάνατό του το 1926, o Harry Houdini έχει γίνει αντικείμενο και άλλων επιτυχιών στα chart και από άλλους καλλιτέχνες που έκανα ένα τραγούδι για τον Houdini. Ο Walter Brennan πέρασε μια εβδομάδα στο Νο. 100 του Billboard Hot 100 το 1962 με το «Houdini». Ο Kon Kan χτύπησε το Νο. 33 στο Dance Singles Sales το 1989 με το «Harry Houdini», και οι Foster the People, έφτασαν στο Νο. 37 στο Alternative Airplay το 2012 με το «Houdini».

Παράλληλα, η έρευνα στα αρχεία του Billboard έβγαλε το λαγό από το καπέλο: η χήρα του Houdini, η Bess, σχεδίασε με μαύρο μελάνι το εξώφυλλο, στο τεύχος του Billboard στης 29ης Δεκεμβρίου 1934, το οποίο γιόρταζε την 40η επέτειο του Billboard (που χρονολογείται από την 1η Νοεμβρίου 1894 – η έκδοση inaugural). «Το Billboard κι εγώ ξεκινήσαμε στο show business την ίδια χρονιά», έγραφε μια διαφήμιση στη σελίδα 219. “My! My! How you have grown, Billyboy. Congratulations – Mrs. Harry Houdini.”