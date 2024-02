Ο J. Cole κάνει προεπισκόπηση του νέου του τραγουδιού στο «Big As the What;» μαζί με ένα vlog βίντεο

Ο J. Cole υπαινίσσεται ότι το The Fall-Off πιθανότατα θα είναι το τελευταίο του άλμπουμ εδώ και χρόνια και έχει ανακοινώσει ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που αναφέρει το άπιαστο έργο από έναν λογαριασμό burner.

Ο ράπερ του «First Person Shooter» ανέβασε ένα 10λεπτο vlog με τίτλο Might Delete Later, Vol. 1 που ακολουθεί τα αφιλτράριστα ταξίδια του Κόουλ ως μέρος του It’s All A Blur – Big As the What? Περιήγηση με τον Drake στο καλούπι ενός κλασικού Smack DVD.

Το ακατέργαστο κλιπ έχει λίγο από όλα με καμέο από τον Drake καθώς και τον μάνατζερ των Bas και J. Cole, Ibrahim Hammad.

Περίπου τέσσερα λεπτά μετά, ο Cole κάνει προεπισκόπηση του νέου κομματιού όπου ακούγεται πεινασμένος για να κάνει το 2024 άλλη μια χρονιά, καθώς ολοκληρώνει τη δυσοίωνη παραγωγή με δυνατές ρίμες.

«Δεν υπάρχει ραπ n—μια ανάσα που θα μπορούσε να διαρκέσει/ Το Fall-Off είναι σαν να αφήνει ο Hov τελευταία το Reasonable Doubt» το αφεντικό της Dreamville ραπάρει σε έναν φόρο τιμής στον Jay-Z. «Εμείς από το Νότο μαθαίνουμε τα πάντα για το stashing».

Μια άλλη σκηνή παρουσιάζει τον ντόπιο της Βόρειας Καρολίνας να παραπονιέται για το πώς δεν έχει ακονίσει τις δεξιότητές του στην παραγωγή εδώ και καιρό και ως εκ τούτου, η μαεστρία του στο ραπ έχει χτυπήσει την επιδεξιότητά του. Ο Cole αποκάλυψε επίσης ότι ήταν πρόσφατα στο στούντιο με το Metro Boomin.

«Είναι σαν να έχω μια επιθυμία όπως, φίλε, θέλω να επιστρέψω στο να κάνω beats. Θέλω να επιστρέψω, αλλά μετά είμαι σαν να έχει περάσει τόσος καιρός και έχω κάνει τόση δουλειά στο ραπ που έχω μείνει τόσο πίσω τώρα στην παραγωγή. Είμαι ο χειρότερος που έχω πάει ποτέ», παραδέχτηκε.

Το τελευταίο άλμπουμ του J. Cole, The Off-Season, έφτασε τον Μάιο του 2021 και το blockbuster εκτινάχθηκε στα ύψη για να κερδίσει τον έκτο του Νο. 1 στο Billboard 200 με 282.000 συνολικές πωλήσεις άλμπουμ την πρώτη εβδομάδα.

Ο διάσημος της ραπ αυτή τη στιγμή κάνει παραστάσεις στη Βόρεια Αμερική με τον Drake ως καλεσμένο στη περιοδεία It’s All A Blur — Big As the What?, η οποία φτάνει στο Οχάιο αυτή την εβδομάδα με παραστάσεις στο Columbus και ένα σετ δυο παραστάσεων στο Κλίβελαντ.

Δείτε το παρακάτω vlog και βρείτε το ακυκλοφόρητο κομμάτι γύρω στο 4:30.