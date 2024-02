Η Selena Gomez κυκλοφόρησε το νέο single με τίτλο «Love On»

Η Selena Gomez πριν 2 μέρες μοιράστηκε ένα teaser βίντεο για το νέο της single «Love On» και είναι γεμάτο με PDA — για όλους εκτός από αυτήν.

Αναρτήθηκε στο Instagram την Τετάρτη (21 Φεβρουαρίου), μια μέρα πριν από την κυκλοφορία του τραγουδιού, το τρέιλερ βρίσκει την τραγουδίστρια/ηθοποιό να φαίνεται ανενόχλητη καθώς στέκεται στην κορυφή μιας σκάλας, κρατώντας ένα αξιολάτρευτο κουτάβι στην αγκαλιά της. Εν τω μεταξύ, πολλά ζευγάρια που φτάνουν τα σκαλοπάτια από κάτω της γίνονται ζεστά και βαριά, κάτι που η ίδια αγνοεί ευγενικά.

Στα γαλλικά, μια φωνή λέει: «Qu’est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer. L’amour… L’amour tendre.” Η Selena Gomez μοιράστηκε προηγουμένως τη φράση – που μεταφράζεται σε: «Πώς να σε ονομάσω; Θα σου ονομάσω την αγάπη… την τρυφερή αγάπη» — μαζί με δύο προωθητικές φωτογραφίες για το «Love On» μέσω Instagram.

Το νέο teaser έφτασε έξι ημέρες αφότου το αστέρι του Only Murders in the Building ανακοίνωσε για πρώτη φορά το «Love On». Την περασμένη εβδομάδα, δημοσίευσε το εξώφυλλο του single με θέα στον ωκεανό και υπαινίχθηκε έναν από τους στίχους του: «Wait ‘til I turn my love on».

Το «Love On» θα σηματοδοτήσει την πρώτη κυκλοφορία της Gomez για τη χρονιά, μετά το single της τον Αύγουστο του 2023 «Single Soon». Το τελευταίο κομμάτι έφτασε στο Νο. 19 του Billboard Hot 100 και πιθανότατα θα χρησιμεύσει ως το βασικό single του τρίτου άλμπουμ του τραγουδιστή “Calm Down”, που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Και ενώ η Gomez δεν έχει κανέναν να φιλήσει στην κλεφτή ματιά της «Love On», σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την πραγματική της ζωή. H ιδρυτής του Rare Beauty είναι ευτυχισμένη σε σχέση με τον Benny Blanco και μοιράζεται συχνά φωτογραφίες του παραγωγού στο Instagram. Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, για παράδειγμα, σημάδεψε την περίσταση με μια selfie στο Story της και τη λεζάντα «Σ’ αγαπώ».