Ο Justin Timberlake ανακοινώνει το νέο συναισθηματικό single «Drown»

Ο Justin Timberlake θέλει να κάνει πάταγο με το νέο του single «Drown» ,το οποίο ανακοίνωσε στο Instagram τη Δευτέρα (19 Φεβρουαρίου).

Μοιράζοντας ένα βίντεο με τον εαυτό του να ερμηνεύει ένα απόσπασμα από τους συναισθηματικούς στίχους του τραγουδιού ενώ έπαιζε πιάνο, ο Timberlake επιβεβαίωσε ότι το νέο του κομμάτι θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή (23 Φεβρουαρίου). «Showed me exactly who you are and I should’ve believed it/ Leave me alone out in the dark with all of the demons,” he sings in the clip. “Should’ve never followed you this far, now I’m in the deep end».

«Έφτασα στο Λονδίνο, ακόμα αναρρώνω από αυτή τη γρίπη», έγραψε ο τραγουδιστής του «SexyBack» στη λεζάντα της ανάρτησης. «Αλλά προσπαθώ να περάσω με δύναμη. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για νέα μουσική και όλα όσα έρχονται αυτή την εβδομάδα».

Το «Drown» θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη single κυκλοφορία του σταρ των Trolls πριν από το έκτο στούντιο άλμπουμ του Everything I Thought It Was, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 15 Μαρτίου. Τον Ιανουάριο, κυκλοφόρησε το «Selfish», κερδίζοντας το υψηλότερο ντεμπούτο του στο Billboard Hot 100 εδώ και έξι χρόνια ( Νο. 19).

Εκτός από τους θαυμαστές και τα charts, το κομμάτι έτυχε καλής υποδοχής και από την Britney Spears. Η ποπ σταρ ανακοίνωσε στο Instagram ότι ήταν «ερωτευμένη» με το νέο τραγούδι του διάσημου πρώην της λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του «Selfish» και στη συνέχεια ζήτησε μια γενική συγγνώμη σε όποιον μπορεί να «προσέβαλε» με τα απομνημονεύματά της The Woman in Me, στα οποία ο Timberlake αναφέρθηκε πολλές φορές, και όχι πάντα με κολακευτικό τρόπο.

Στη συναυλία του στο Μέμφις λίγο αργότερα, ο τραγουδιστής του «Cry Me a River» δήλωσε: «Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να ζητήσω συγγνώμη από τον απολύτως κανέναν», κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως κακό για την Spears.

Το νέο άλμπουμ του Timberlake, θα είναι το πρώτο του μετά το Man of the Woods του 2018 – ξεκινώντας το με μια παράσταση της πόλης του στο Μέμφις πριν εμφανιστεί στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια, οι θαυμαστές μπορούν να τον δουν στο Roundhouse στο Λονδίνο την Παρασκευή (23 Φεβρουαρίου), την ίδια ημερομηνία που έχει οριστεί να κυκλοφορήσει και το νέο του τραγούδι «Drown».

Τον ερχόμενο Απρίλιο, ανακοίνωσε επίσης ότι θα ξεκινήσει το σκέλος της βορειοαμερικανικής περιοδείας του Forget Tomorrow World Tour.