Το «Coming Home» του Usher κάνει το ντεμπούτο του στο Νο. 1 στο Top Album Sales Chart

Ο Usher κατακτά το πέμπτο Νο. 1 του Billboard’s Top Sales Album chart (με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου) καθώς το νέο του στούντιο άλμπουμ, Coming Home, φτάνει στην κορυφή της λίστας. Το σετ πούλησε 53.000 αντίτυπα στις ΗΠΑ την εβδομάδα που έληξε στις 15 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Luminate. Ο Usher ήταν στο παρελθόν στην κορυφή της λίστας με το Looking 4 Myself (το 2012), Raymond V Raymond (2010), Here I Stand (2008) και Confessions (2004).

Αλλού στο top 10 του νέου chart στις πωλήσεις κορυφαίων άλμπουμ, έρχονται τα τελευταία άλμπουμ από τους P1Harmony, Kanye West και Ty Dolla $ign και iTZY.

Από τα 53.000 αντίτυπα του Coming Home που πωλήθηκαν, οι ψηφιακές πωλήσεις αποτελούν τα 47.500 και οι φυσικές πωλήσεις 5.500 (4.000 σε CD και 1.500 σε βινύλιο). Η αρχή του σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για ένα άλμπουμ R&B εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, αφού το live set του Lionel Richie Hello From Las Vegas πούλησε 65.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα (στη λίστα με ημερομηνία 31 Αυγούστου 2019). Οι πωλήσεις της πρώτης εβδομάδας του Richie ενισχύθηκαν από μια προσφορά εξαργύρωσης εισιτηρίων συναυλίας/πώλησης άλμπουμ. Τα πακέτα εισιτηρίων/άλμπουμ έπαψαν να υπολογίζονται στις πωλήσεις τσαρτ από τις 9 Οκτωβρίου 2020.

Το Coming Home ήταν διαθέσιμο για αγορά την πρώτη του εβδομάδα ως τυπική ψηφιακή λήψη, ένα τυπικό CD, πέντε διαφορετικές παραλλαγές βινυλίου, δύο πολυτελή σετ σε κουτί και ένα πολυτελές ψηφιακό άλμπουμ με μπόνους κομμάτι και εναλλακτικό εξώφυλλο. Το τελευταίο προωθήθηκε ως αποκλειστικό SKIMS (μαζί με τον νέο πρωταγωνιστικό ρόλο της Usher σε μια καμπάνια SKIMS) και πουλήθηκε για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσω του επίσημου καταστήματος της SKIMS και του ίδιου του καταστήματος της Usher. Και οι δύο εκδόσεις του ψηφιακού άλμπουμ είχαν μεγάλη έκπτωση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έναρξης του σετ.

Το Coming Home κυκλοφόρησε στις 9 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες προτού ο Usher ανέβει στη σκηνή ως πρωταγωνιστής του ημιχρόνου του Super Bowl 2024. Το Super Bowl του 2024 ήταν η μετάδοση με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης, με 123,4 εκατομμύρια θεατές στο CBS και τις ταυτόχρονες εκπομπές του παιχνιδιού σε Nickelodeon, Univision, Paramount+ και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Ο Usher δεν ερμήνευσε κανένα υλικό από το νέο άλμπουμ κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, εστιάζοντας αντ’ αυτού σε γνωστά αγαπημένα από το παρελθόν, όπως το “My Boo” (με την Alicia Keys), “U Got It Bad” (με τον H.E.R.) “OMG” (με το Will.i.am) και το κλείσιμο της εκπομπής “Yeah!” (με τον Lil Jon και τον Ludacris).