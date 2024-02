O The Weeknd ανακοίνωσε ότι βρίσκεται ξανά στο στούντιο

Ο The Weeknd έχει κάνει τους θαυμαστές να φωνάζουν ότι νέα μουσική είναι καθ’ οδόν.

Ο σταρ (πραγματικό όνομα Abel Tesfaye) μοιράστηκε στα Instagram Stories του την Τρίτη (13 Φεβρουαρίου) μια σειρά φωτογραφιών από ένα μουσικό στούντιο, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας στην οποία στέκεται πίσω από το μικρόφωνο.

Το teaser του Tesfaye έρχεται ένα μήνα αφότου δημοσίευσε τα εξώφυλλα του άλμπουμ από το άλμπουμ του After Hours του 2020 και το Dawn FM του 2022, και μια τρίτη, μαύρη διαφάνεια με ένα λευκό ερωτηματικό στη μέση και μια γονική συμβουλευτική προειδοποιητική ετικέτα. «3», έγραψε στη λεζάντα, υποδεικνύοντας ότι μια τρίτη δόση της τριλογίας του άλμπουμ είναι στο δρόμο.

Είπε προηγουμένως σε μια συνέντευξη του Μαΐου 2023 στο περιοδικό W ότι το επόμενο στούντιο άλμπουμ του θα είναι το τελευταίο του ως The Weeknd. «Φτάνω σε ένα μέρος και μια στιγμή όπου ετοιμάζομαι να κλείσω το κεφάλαιο του Weeknd. Θα συνεχίσω να κάνω μουσική, ίσως ως Abel, ίσως ως The Weeknd. Αλλά εξακολουθώ να θέλω να σκοτώσω το The Weeknd. Και θα το κάνω. Τελικά. Σίγουρα προσπαθώ να ρίξω αυτό το δέρμα και να ξαναγεννηθώ», είχε πει τότε. «Το άλμπουμ που δουλεύω τώρα είναι πιθανότατα το τελευταίο μου ως The Weeknd. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνω».