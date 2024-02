Ο Teddy Swims μιλά για την επιτυχία του «Lose Control»

Ο Teddy Swims παραδέχεται ότι προσπαθούσε εδώ και χρόνια να δημιουργήσει ένα τραγούδι όπως το «Lose Control».

Ο Teddy Swims γνωρίζει τεράστια επιτυχία με το τραγούδι «Lose Control» από το πρώτο του άλμπουμ «I’ve Tried Everything but Therapy (Part 1)», έπειτα από χρόνια ενασχόλησης με τη μουσική, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του σε metal συγκροτήματα στα νεανικά του χρόνια.

Ωστόσο, ο 31χρονος soul τραγουδιστής παραδέχεται ότι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας αν βρισκόταν μέσα σε αυτό το χάος μία δεκαετία πριν.

«Παλιά ήμουν τόσο ανυπόμονος και ήθελα τα πάντα να συμβούν αυτή την επιτυχία, αλλά αν είχα αυτή την επιτυχία στα 21, θα ήμουν νεκρός», δήλωσε στο Variety.

«Θα είχα τρελαθεί, θα είχα καταστρέψει τον εαυτό μου και θα τα είχα πετάξει όλα στον σκουπιδοτενεκέ αν είχε συμβεί οποιαδήποτε στιγμή πριν από τώρα», είπε.

Ο Teddy Swims μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον λόγο που το τραγούδι του «Lose Control» είναι τόσο δημοφιλές.

«Δεν ακούς πια πολλά τραγούδια σαν το “Lose Control”. Έχει ρίζες στην country, τη rock, τη Motown και το R&B – και δημιουργήθηκε για να τραγουδιέται ζωντανά», ανέφερε.

«Ξοδέψαμε χρήματα για να κάνουμε κανονικά video clip στο παρελθόν, αλλά τελικά πάντα κατέληγαν σε χάσιμο χρόνου. Οι άνθρωποι ακόμα θέλουν να βλέπουν ζωντανή μουσική», συνέχισε.

Για τον Teddy Swims, οι ζωντανές εμφανίσεις είναι μία ακόμη ευκαιρία να επιδείξει το ερμηνευτικό χάρισμά του.

«Είναι δύσκολο να βρεθούν καλοί τραγουδιστές αυτές τις ημέρες. Ο κόσμος θέλει πραγματική μουσική με αληθινά συναισθήματα και αληθινά όργανα», τόνισε.

Αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ με την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών: «Τίποτα δεν ξεπερνά την ανθρώπινη εμπειρία. Είναι στον τρόπο που κάποιος παίζει κιθάρα ή τραγουδάει μία νότα, μπορείς να νιώσεις το συναίσθημα», εξήγησε.

Ενώ μπορεί να μοιάζει ότι απέκτησε επιτυχία εν μία νυκτί, ο Teddy Swims διευκρίνισε ότι προσπαθούσε να γράψει ένα τραγούδι σαν το «Lose Control» εδώ και αρκετά χρόνια.

«Κάνω, ή μάλλον προσπαθώ να κάνω, αυτό το είδος μουσικής τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το “Lose Control” είναι απλά η πρώτη φορά που κατάφερα πραγματικά να πετύχω τον στόχο μου», ανέφερε.

Σχετικά με τη viral απήχηση του τραγουδιού του σχολίασε: «Συνήθιζα να σκέφτομαι ότι δεν αρκεί πια να έχεις ένα καλό τραγούδι. Τώρα διαφωνώ με αυτό».

Ο Teddy Swims, ο οποίος διαθέτει πολλά τατουάζ σε όλο το σώμα του, παραδέχτηκε επίσης ότι η εμφάνισή του θα εμπόδιζε την καριέρα του αν ξεκινούσε τη δεκαετία του ’90.

«Αν έμοιαζα έτσι πριν από 30 χρόνια, θα μου έλεγαν να χάσω 40 κιλά, να ξεφορτωθώ τα τατουάζ στο πρόσωπο και μετά θα το συζητούσαμε», είπε.

Προς το παρόν, ο Teddy Swims επικεντρώνεται στο να προωθήσει το «Lose Control» όσο περισσότερο μπορεί, αλλά μπορούμε να περιμένουμε το επόμενο άλμπουμ του «I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)».

Το «Lose Control» είναι το πρώτο single του Teddy Swims που έχει ανέβει στο Top 10 του Billboard Hot 100 και βρίσκεται στο No. 4, μετά από 25 εβδομάδες παρουσίας στο charts.

Αυτή την εβδομάδα, το τραγούδι εκτοξεύτηκε επίσης στο No. 2 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.