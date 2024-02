Η Beyoncé ανακοίνωσε 2 νέα τραγούδια και αποκάλυψε την ημερομηνία κυκλοφορίας του “Act II”

ίγα δευτερόλεπτα αφότου πρωταγωνίστησε μαζί με τον βραβευμένο με Emmy ηθοποιό Tony Hale σε μια ξεκαρδιστική διαφήμιση της Verizon κατά τη διάρκεια του Super Bowl 2024, η Beyoncé αποκάλυψε επιτέλους την κυκλοφορία νέας μουσικής και του “Act II”.

Την Κυριακή (11 Φεβρουαρίου), η τραγουδίστρια του «Cuff It» δημοσίευσε ένα μυστηριώδες teaser στην επίσημη σελίδα της στο Instagram. Στο βίντεο, μια άγνωστη γυναίκα -προφανώς η ίδια η Beyoncé- το κλίπ ξεκινά με ένα αυτοκίνητο με πινακίδα που γράφει «Texas Hold ‘Em». Η γυναίκα οδηγεί το αυτοκίνητο σε έναν άδειο δρόμο και στη συνέχεια κοίταξε μια ομάδα ανδρών που κοιτάζαν δύσπιστα τον ουρανό και στην συνέχεια εμφανίζεται μια διακοσμητική πινακίδα με μια Beyoncé ντυμένη με κόκκινα εσώρουχα που χαλαρώνει σε μια σαγηνευτική πόζα. «This ain’t Texas», τραγουδά πάνω από τις κιθάρες. «Ain’t no hold ’em/ So lay our cards down, down, down, down.». Στη συνέχεια, το κλιπ κόβεται σε μια μαύρη οθόνη που γράφει “Act II, 3.29”.

Ο επίσημος ιστότοπος της Queen Bey παρουσιάζει το ίδιο teaser, καθώς και την ίδια ημερομηνία της 29ης Μαρτίου. Κάτω από την καρτέλα μουσικής του ιστότοπου, μια ενότητα για το Act II περιλαμβάνει καθαρές και σαφείς καρτέλες και δύο τίτλους κομματιών — «Texas Hold ‘Em ” και “16 Carriages”, τα οποία αναφέρονται ως τα δύο πρώτα κομμάτια του δίσκου, αντίστοιχα. Και τα δύο κομμάτια είναι πλέον διαθέσιμα για ροή στο TIDAL και στο YouTube.

Ανάμεσα στις αναφορές στην πολιτεία της στο Τέξας και στον country ήχο του νέου μουσικού αποσπάσματος, φαίνεται ότι οι θαυμαστές είχαν κάτι με τη θεωρία τους ότι το επόμενο LP της Beyoncé θα τη βρει να εμβαθύνει στη μουσική της country. Το “Act II”είναι η συνέχεια του Renaissance. Αυτό το άλμπουμ, είναι η έβδομη σόλο δουλειά της Beyoncé στο στούντιο, που έκανε το ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, δημιούργησε ένα ζευγάρι από τις 10 κορυφαίες επιτυχίες του Billboard Hot 100 — «Break My Soul» (Νο. 1) και «Cuff It» (Νο. 6) —το soundtrack της ιστορικής παγκόσμιας περιοδείας της Renaissance, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 579 εκατομμύρια δολάρια.