H North West πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο κλιπ των Kanye West και Ty Dolla $ign για το «Talking/Once Again»

Η North West είναι επίσημα σταρ της ραπ αφού εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο του μπαμπά της Kanye West και του συνεργάτη του Ty Dolla $ign για το “Talking/Once Again”.

Ο Ye και η North πρωταγωνιστούν στο “Talking” ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί και η κόρη του Ty, Jailynn Griffin, στο “Once Again”. Ο Kanye κυκλοφόρησε το απόσπασμα στους λογαριασμούς του στο Instagram και στο X το πρωί της Τετάρτης (7 Φεβρουαρίου), με την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ Vultures στις 9 Φεβρουαρίου.

Σκηνοθετημένο από τους αδερφούς D’innocenzo, η North τραγουδά ενώ διάφοροι κομμωτές της φτιάχνουν τα μαλλιά για να ταιριάζει με τον πατέρα της.

«It’s your bestie, Miss, Miss Westie/ Don’t tryna test me/ It’s gonna get messy/ It’s gonna get messy/ Just, just bless me, bless me», τραγουδάει η North West.

Τον Ιανουάριο, η Miss Westie και ο Kanye υπαινίχθηκαν για το ντεμπούτο της στο μουσικό βίντεο, καθώς η ίδια πρότεινε μια θεραπεία που περιλάμβανε την ευκαιρία να οδήγηση μια Lamborghini στο Nobu Malibu για να απομακρυνθεί από τους παπαράτσι.

Στη συνέχεια ο Ty Dolla $ign παίρνει τη σκυτάλη και κοιτάζει την κόρη του, Jailynn, προτού πει έναν ειλικρινή στίχο για το ότι μεγάλωσε και ελπίζει ότι τη μεγάλωσε σωστά.

«How much to stop my daughter from growing? I just can’t take it now/ ‘Cause she just doing all the s–t I did when I was her age/ I don’t know how I’m gonna tell her, but her dad’s just afraid/ Of her choices, know that I’ve been through it/ I just hope I haven’t been the wrong influence», τραγουδάει ο Ty.

Έπειτα μπαίνει ο Kanye και τραγουδάει «Once again the clouds are gathering to release what they held in». Το τελευταίο οπτικό είναι της κόρης του Ty Dolla $ign να ακουμπάει το κεφάλι της στον ώμο του μπαμπά της ενώ κοιτάζει την κάμερα.

Ο Kanye West και ο Ty Dolla $ign πρόκειται να φιλοξενήσουν ένα άλλο πάρτι ακρόασης των Vultures για τον τόμο πρώτο από το κοινό τους άλμπουμ σήμερα το βράδυ (8 Φεβρουαρίου) στη γενέτειρα του Ye’s στο Σικάγο στο United Center. Τα εισιτήρια για την εκδήλωση φέρεται να εξαντλήθηκαν σε επτά λεπτά.

Το έργο που καθυστερεί πολύ έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στις υπηρεσίες streaming κάποια στιγμή την Παρασκευή (9 Φεβρουαρίου). Το Vultures θα σηματοδοτήσει το πρώτο έργο για τον West από τη σειρά του με ρητορική μίσους και αντισημιτικά σχόλια, που είχαν ως αποτέλεσμα εταιρείες όπως η Adidas και η Def Jam να αποστασιοποιηθούν από τον 46χρονo