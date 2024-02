Η Sia ανακοίνωσε το νέου της άλμπουμ και τη νέα της συνεργασία με την Kylie Minogue «Dance Alone»

Η Sia ετοιμάζετε να κυκλοφορήσει το δέκατο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Reasonable Woman». Το νέο LP πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 3 Μαΐου, και θα συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες όπως ο Chaka Khan, Paris Hilton, Tierra Whack, Labrinth και την Αυστραλή σούπερ σταρ της ποπ Kylie Minogue, της οποίας η εβδομάδα ξεκίνησε με το καλύτερο δυνατό τρόπο αφού έλαβε βραβείο Grammy για την καλύτερη ηχογράφηση ποπ τραγουδιού για το “Padam Padam”.

Για να γιορτάσει την ανακοίνωση, η Sia μοιράζεται τη νέα της συνεργασία με την Kylie, το «Dance Alone», ένα από τα 15 κομμάτια του LP. Το “Dance Alone” είναι μια χάρη που επιστρέφεται. Οι δύο καλλιτέχνιδες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο άλμπουμ της Kylie Kiss Me Once, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2014.

Το εξώφυλλο του νέου της άλμπουμ Reasonable Woman περιλαμβάνει μια εικόνα μιας γυναίκας με πορτοκαλί κοστούμι με διάφορα σχέδια που έκρυβαν το πρόσωπο της. Η Sia δηλώνει φαν της τέχνης και πάντα προσπαθεί να το μεταδίδει στο κοινό της με τα εξώφυλλα των άλμπουμ της αλλά και με τις διάφορες περίεργες δημόσιες εμφανίσεις της. Παράλληλα, στην νέα τους συνεργασία η Kylie ντύθηκε ως Sia, φορώντας την κλασική αφρό περούκα της SIA σε μια φωτογραφία που συνοδεύει το νέο κομμάτι.

Η Warner Music Group παρουσιάζει το Reasonable Woman ως το πρώτο σωστό σόλο άλμπουμ της Sia μετά το This Is Acting του 2016, το οποίο αποτελείται κυρίως από τραγούδια που έγραψε για άλλους καλλιτέχνες που δεν κυκλοφόρησαν στα άλμπουμ τους και περιείχαν τα σινγκλ “Alive”, “Cheap Thrills”, ” The Greatest» και «Unstoppable». Το This Is Acting χτύπησε Νο. 4 στο Billboard 200 και Νο. 1 στο ARIA Chart.

Την επόμενη χρονιά, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που μεγάλωσε στην Αδελαΐδα της Νότιας Αυστραλίας, ξεκίνησε την περίοδο των διακοπών με το Everyday Is Christmas, το πρώτο της με το Atlantic των WMG και το πρώτο άλμπουμ με θέμα τα Χριστούγεννα, και ακολούθησε το συνοδευτικό soundtrack του 2021 στην ταινία μεγάλου μήκους Music, για την οποία η Sia έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Η τραγουδίστρια του “Chandelier” έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 50 δισεκατομμύρια ροές ήχου και έφερε 14 τραγούδια στο Billboard Hot 100, συμπεριλαμβανομένου ενός Νο. 1 με το “Cheap Thrills” του 2016, το οποίο ηγήθηκε της βαθμολογίας για τέσσερις εβδομάδες. Έξι από τα LP της έχουν επηρεάσει το Billboard 200, συμπεριλαμβανομένου ενός Νο. 1 για το 1000 Forms Of Fear του 2014.

Το Reasonable Woman θα περιλαμβάνει και μια από τις τελευταίες της κυκλοφορίες το “Gimme Love”.

Reasonable Woman track listing:

Little Wing

Immortal Queen (feat. Chaka Khan)

Dance Alone (Sia and Kylie Minogue)

I Had A Heart

Gimme Love

Nowhere To Be

Towards The Sun

Incredible (feat. Labrinth)

Champion (feat. Tierra Whack, Kaliii, Jimmy Jolliff)

I Forgive You

Wanna Be Known

One Night

Fame Won’t Love You (feat. Paris Hilton)

Go On

Rock and Balloon