Η Gwen Stefani και ο Blake Shelton συνεργάζονται για το ντουέτο «Purple Irises»

Το απόλυτο ζευγάρι δύναμης επιστρέφει. Η Gwen Stefani και ο Blake Shelton συνεργάστηκαν την Παρασκευή (9 Φεβρουαρίου) για να κυκλοφορήσουν το νεότερο ντουέτο τους, το ρετρό “Purple Irises”.

Το τραγούδι έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου το ζευγάρι ανακοίνωσε το κομμάτι με το εξώφυλλο εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1970, στο οποίο η Stefani φαίνεται να χαλαρώνει σε έναν καναπέ με τζιν ολόσωμη φόρμα, παπούτσια με χοντρά τακούνι και σουτιέν, ενώ ο Shelton κάθεται σε μια καρέκλα με τζιν και ένα πουκάμισο με δερμάτινες επωμίδες ενώ παίζει κιθάρα.

«But if someone comes along and tries to love you like I love you/ Don’t know what I’d do/ Don’t want to lose you/ If someone comes along and tries to take you tries to make you/ Don’t let ’em change your mind/ Wonder why you took a risk/ On a broken heart you cannot fix/ No I never knew a love like this/ Now we’re pickin’ purple irises», τραγουδά το ζευγάρι στην κάντρι ποπ μπαλάντα .

Το «Purple Irises» δεν είναι η πρώτη μουσική συνεργασία των lovebirds. Η ανακοίνωση του τελευταίου ντουέτου έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Shelton κυκλοφόρησε το EP του Love Language με έξι κομμάτια, με τις προηγούμενες συνεργασίες του Stefani “Nobody But You” και “Happy Anywhere”, καθώς και “God Gave Me You”, “Sangria”, «Honey Bee» και «A Guy With a Girl». Το δίδυμο κυκλοφόρησε επίσης την εορταστική επιτυχία τους, “You Make It Feel Like Christmas”, το 2017.

Ο Shelton και η Stefani γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του The Voice, όταν ήταν και οι δύο προπονητές στη σειρά διαγωνισμών ριάλιτι τραγουδιού. Έδωσαν τον κόμπο το 2021 και από τότε συνεχίζουν δυνατά.