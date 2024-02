Ο Justin Timberlake σημείωσε το καλύτερο ντεμπούτο του στo Hot 100 μετά από έξι χρόνια με το «Selfish»

Ο Justin Timberlake σημειώνει το υψηλότερο ντεμπούτο του στο Billboard Hot 100 εδώ και έξι χρόνια καθώς το νέο του σινγκλ «Selfish» κάνει το ντεμπούτο του στο Νο. 19 του chart με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε στις 25 Ιανουαρίου, συγκέντρωσε 22,4 εκατομμύρια σε ραδιοφωνικό κοινό όλων των μορφών, 11,5 εκατομμύρια επίσημες ροές και 10.000 λήψεις που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ την πρώτη πλήρη εβδομάδα δραστηριότητάς του (26 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου), σύμφωνα με το Luminate.

Το «Selfish» απογειώνεται σε πολλές μορφές ραδιοφώνου: Πηδά 20-13 στο Adult Pop Airplay και 33-17 στο Pop Airplay και κάνει ντεμπούτο στο Νο. 14 στο Adult Contemporary και στο Νο. 33 στο Rhythmic Airplay. Στο Radio Chart Songs όλων των μορφών, ξεκινά από το Νο. 33.

Το τελευταίο τραγούδι του Timberlake που έκανε το ντεμπούτο του ψηλότερα στο Hot 100 ήταν το “Say Something”, με τον Chris Stapleton (Νο. 9, Φεβρουάριος 2018). Τρία άλλα τραγούδια του Timberlake έκαναν το ντεμπούτο τους πιο ψηλά από το “Selfish”: “Can’t Stop the Feeling!”, που κυκλοφόρησε στο Νο. 1 το 2016. «Holy Grail», με τον Jay-Z (Νο. 8 ντεμπούτο, πριν φτάσει στο Νο. 4, το 2013); και «Filthy» (Νο. 9 ντεμπούτο και κορύφωση, 2018). Έχει επίσης μπει στο top 20 με το «Love Never Felt So Good», ένα εικονικό ντουέτο με τον Michael Jackson (Νο. 20 ντεμπούτο, Νο. 9 κορυφή, 2014).

Το «Selfish» κερδίζει στον Timberlake την 39η σόλο συμμετοχή του στην καριέρα του στο Hot 100 και την 29η που έφτασε στο top 40. Το πρώτο του σόλο τραγούδι που έφτασε στο chart ήταν το “Like I Love You” το 2002 (Νο. 11 κορυφή). Έχει κερδίσει πέντε σόλο Νο. 1: “SexyBack” (για επτά εβδομάδες το 2006); «My Love», με τη συμμετοχή του T.I. (τρία, 2006); «What Goes Around…Comes Around» (μία εβδομάδα, 2007); «Give It to Me» (από τον Timbaland με τη Nelly Furtado και τον Timberlake; two, 2007); και “Can’t Stop the Feeling!” (ένα, 2016).

Εκτός από τη σόλο δουλειά του, ο NSYNC έχει καταγράψει 13 τραγούδια με τον Timberlake ως μέλος, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου single reunion του γκρουπ “Better Place”, το οποίο έφτασε στο Νο. 25 τον Οκτώβριο. Η ομάδα βασίλεψε με το “It’s Gonna Be Me” (two, 2000).

Την περασμένη εβδομάδα, ο Timberlake άφησε να εννοηθεί στο The Kelly Clarkson Show ότι το συγκρότημα μπορεί να εργάζεται για περισσότερη νέα μουσική. «Ήμασταν στο στούντιο», είπε. «Οπότε μπορεί να υπάρξει κάτι μικρό στο μέλλον».