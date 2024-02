Αποκαλύφθηκε η λίστα κομματιών της Taylor Swift για το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ της

Η Taylor Swift μόλις αποκάλυψε τη λίστα κομματιών για το πολυαναμενόμενο επερχόμενο άλμπουμ της, «The Tortured Poets Department». Το άλμπουμ διαθέτει 16 σαγηνευτικά κομμάτια, με ένα πρόσθετο μπόνους με τίτλο “The Manuscript”. Συγκεκριμένα, το άλμπουμ περιλαμβάνει δύο συναρπαστικές προσκεκλημένες εμφανίσεις από τους Post Malone και Florence and the Machine.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας αποδοχής της για το καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ στα πρόσφατα Grammys, η Swift ξάφνιασε τους πάντες όταν ανακοίνωσε το επόμενο άλμπουμ της με τίτλο “The Tortured Poets Department”, που θα κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου. Μετά από αυτήν την ανακοίνωση, μοιράστηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα στο στις πλατφόρμες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογεγραμμένες.

Προσθέτοντας στις διακρίσεις της, το προηγούμενο άλμπουμ της Swift, “Midnights”, κέρδισε τον τίτλο του Καλύτερου Ποπ Φωνητικού Άλμπουμ στα Grammy του 2024 και εξασφάλισε επίσης το άλμπουμ της χρονιάς. Αυτή η μνημειώδης νίκη ώθησε τη Swift στα βιβλία των ρεκόρ, σπάζοντας τη σχέση με θρύλους όπως ο Frank Sinatra, ο Paul Simon και ο Stevie Wonder, καθώς τώρα κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στο άλμπουμ της χρονιάς, συνολικά τέσσερις.

Σε άλλες ειδήσεις για τα Grammy, η συνεργασία της Swift με τον Ice Spice, το “Karma”, κέρδισε μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερης Ποπ Ντούετο/Ομαδικής Ερμηνείας, ενώ το κομμάτι της “Anti-Hero” έλαβε υποψηφιότητες για το δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και Καλύτερη Ποπ Σόλο Παράσταση. Αν και η Swift δεν εξασφάλισε νίκες σε αυτές τις κατηγορίες, η αξιοσημείωτη παρουσία και το ταλέντο της συνεχίζουν να λάμπουν έντονα στη μουσική βιομηχανία.

The Tortured Poets Department:

01 Fortnight [ft. Post Malone]

02 The Tortured Poets Department

03 My Boy Only Breaks His Favorite Toys

04 Down Bad

05 So Long, London

06 But Daddy I Love Him

07 Fresh Out the Slammer

08 Florida!!! [ft. Florence and the Machine]

09 Guilty as Sin?

10 Who’s Afraid of Little Old Me?

11 I Can Fix Him (No Really I Can)

12 Loml

13 I Can Do It With a Broken Heart

14 The Smallest Man Who Ever Lived

15 The Alchemy

16 Clara Bow

17 The Manuscript (Bonus Track)