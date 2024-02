Η Madonna γράφει ιστορία στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου με το «Popular»

Η Madonna δικαιολογεί για άλλη μια φορά την ιδιότητά της ως Queen of Pop, ως «Popular», η συνεργασία της με τους Weeknd και Playboi Carti, δημιουργεί ένα εντυπωσιακό κομμάτι της ιστορίας των βρετανικών charts.

Το «Popular» (μέσω Interscope/Republic Records/XO) ανεβαίνει 14-10, ένα νέο υψηλό στο επίσημο τσαρτ Singles του Ηνωμένου Βασιλείου, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, για το 64ο σινγκλ της Madonna στο top 10, επεκτείνοντας το προβάδισμά της ως γυναίκα καλλιτέχνης με το Τα περισσότερα top 10 στην ιστορία των επίσημων τσαρτ.

Μόνο ο αείμνηστος Elvis Presley (με 76) και ο θρυλικός Άγγλος τραγουδιστής Cliff Richard (με 68) έχουν περισσότερα.

Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που η Madonna έσπασε την πρώτη βαθμίδα στο βρετανικό chart. Η τελευταία φορά ήταν με το “Celebration” το 2009, που έφτασε στο Νο. 3.

Το «Popular» είναι το 16ο σινγκλ του Weeknd στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου και το πρώτο του Playboi Carti.

Η Madonna σημειώνει ρεκόρ στα chart για διασκέδαση. Σύμφωνα με την Official Charts Company, ο Αμερικανός σούπερ σταρ της ποπ έχει συγκεντρώσει 12 άλμπουμ Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο – ένα ρεκόρ για μια γυναίκα σόλο καλλιτέχνη. Η Taylor Swift είναι πολύ πίσω με 10, αριθμός που πιθανότατα θα ανέβει στους 11 όταν κυκλοφορήσει το επόμενο άλμπουμ της The Tortured Poets Department, που ανακοινώθηκε κατά τη μετάδοση των Grammys του 2024.

Στην κορυφή της τελευταίας βαθμολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Noah Kahan παραμένει για πέμπτη εβδομάδα στο Νο. 1.

Η λαϊκή επιτυχία του τραγουδιστή και τραγουδοποιού του Βερμόντ “Stick Season” (μέσω της Republic Records) κυριαρχεί στο επίσημο τσαρτ για σινγκλ του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι το τραγούδι με τις περισσότερες ροές στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του κύκλου των τσαρτ με 8,8 εκατομμύρια παιχνίδια, αναφέρει το OCC. Ο ηγέτης στο στάδιο μεσοβδόμαδα, “Stick Season” ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη διαδοχική διαδρομή στο Νο. 1 από τότε που το “Paint The Town Red” της Doja Cat σημείωσε επίσης πέντε εβδομάδες στη σύνοδο κορυφής το 2023.

Παράλληλα, ο αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης Teddy Swims σημειώνει νέα κορύφωση στην καριέρα του με το “Lose Control” (Atlantic), με 6-3.

Ο υψηλότερος ορειβάτης αυτή την εβδομάδα ανήκει στον YG Marley, με το ντεμπούτο σινγκλ του “Praise Jah in the Moonlight”, (YG Marley Music) με άνοδο 51-20. Ο YG Marley είναι γιος της κας Lauryn Hill (η οποία πιστώνεται ως συν-σεναριογράφος του τραγουδιού) και εγγονός του αείμνηστου ήρωα της ρέγκε Bob Marley.

Επίσης, μια πρώτη εμφάνιση στο top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το Last Dinner Party, νικητής του βραβείου BRITs Rising Star και του BBC Sound of 2024 Poll. Το «Nothing Matters» του κουιντέτου πετά με 41-22 στον απολογισμό, για την πρώτη τους εμφάνιση στο top 40. Το Last Dinner Party έκανε το αμερικανικό τηλεοπτικό ντεμπούτο αργά τη νύχτα τον περασμένο μήνα με μια παράσταση του “Nothing Matters” στο The Late Show. Το “Nothing Matters” εμφανίζεται στο ντεμπούτο LP Prelude To Ecstasy, που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή.

Η υψηλότερη νέα είσοδος στην τελευταία λίστα ανήκει στην ράπερ του Χιούστον, Meghan Thee Stalion, με το «Hiss» (Hot Girl Productions), νέο στο Νο. 31, για την έκτη επιτυχία της στο top 40. Από κοντά βρίσκεται ο Βρετανός καλλιτέχνης της hip-hop Skepta, με το “Gas Me Up (Diligent)” (Big Smoke/Epic), νέο στο Νο. 32 για το 22ο σινγκλ του στο top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τέλος, ο Justin Timberlake σηματοδοτεί την επιστροφή του ως καλλιτέχνης ηχογράφησης με την 27η εμφάνισή του στο top 40 στον κατάλογο σινγκλ του Ηνωμένου Βασιλείου. Το “Selfish” (RCA) του Timberlake υποκλίνεται στο Νο. 37 και είναι το πρώτο κομμάτι που βγαίνει από το έκτο σόλο άλμπουμ του, με τίτλο Everything I Thought It Was. Το EITIW αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Μαρτίου.