Οι Florence and the Machine κυκλοφόρησαν το νέο single «White Cliffs of Dover» για το soundtrack της νέας σειράς του Apple TV+ The New Look

Οι Florence and the Machine κυκλοφόρησαν μια διασκευή του συνθέτη Walter Kent και του στιχουργού Nat Burton “(There’ll Be Bluebirds Over) The White Cliffs of Dover”. Η Florence Welch ηχογράφησε το τραγούδι με τον παραγωγό Jack Antonoff για το soundtrack του στη νέα δραματική σειρά του Apple TV+ The New Look.

Το The New Look είναι ένα ιστορικό δράμα με πρωταγωνιστή τον Ben Mendelsohn ως Christian Dior και τη Juliette Binoche ως Coco Chanel. Η σειρά επικεντρώνεται στο πώς οι σχεδιαστές της εποχής τους έφεραν επανάσταση στη μόδα κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής του Παρισιού. Το soundtrack με το τιμόνι του Antonoff περιλαμβάνει τραγούδια διασκευής κατάλληλων για την εποχή που ερμήνευσαν οι Lana Del Rey, το 1975, Nick Cave, Perfume Genius, Bleachers, Beabadoobee, Bartees Strange και άλλα.

Το soundtrack του New Look κυκλοφορεί μέσω του νέου Dirty Hit του Antonoff, Shadow of the City. Ο Antonoff και η μπάντα του, Bleachers, θα κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ μέσω του Dirty Hit στις 8 Μαρτίου.

Λίστα κομματιών του The New Look: Season 1 (Apple TV+ Original Series):

01 Florence and the Machine: “White Cliffs of Dover”

02 The 1975: “Now Is the Hour”

03 Lana Del Rey: “Blue Skies”

04 Perfume Genius: “What a Difference a Day Makes”

05 Nick Cave: “La Vie en rose”

06 Beabadoobee: “It’s Only a Paper Moon”

07 Joy Oladokun: “I Wished on the Moon”

08 Bartees Strange: “You Always Hurt the One You Love”

09 Sam Dew: “I Cover the Waterfront”

10 Bleachers: “Almost Like Being in Love”