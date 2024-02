Η Flo Milli βρίσκει το πρώτο της Top 10 στα Hot R&B/Hip-Hop τραγούδια με το «Never Lose Me»

Η Flo Milli βρίσκει το πρώτο της τοπ 10 στο Billboard’s Hot R&B/Hip-Hop Songs chart καθώς το “Never Lose Me” φτάνει με 16-7 στη λίστα με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου. Το σινγκλ, που κυκλοφόρησε στην RCA Records, έχει οδηγήσει σε ένα κύμα virality στοTikTok που έχει προκαλέσει σημαντικά κέρδη σε πολλές υπηρεσίες ροής καθώς η μελωδία ξεκινά επίσης την ραδιοφωνική της καμπάνια.

Για να μπει στο top 10 του πολυμετρικού τσαρτ Hot R&B/Hip-Hop Songs, το “Never Lose Me” συγκέντρωσε 15,5 εκατομμύρια επίσημες ροές στις ΗΠΑ την εβδομάδα παρακολούθησης 19-25 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Luminate, αύξηση 28% σε σύγκριση με με την προηγούμενη εβδομάδα. Η βελτίωση στέλνει το τραγούδι 10-3 στο chart R&B/Hip-Hop Streaming Songs με το βραβείο Greatest Gainer, που απονέμεται εβδομαδιαία σε κάθε τραγούδι με τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό ροών.

Οι πωλήσεις, παραμένουν σε αμελητέο ποσό και ουσιαστικά ισοδυναμούν με το σύνολο της προηγούμενης εβδομάδας. το κομμάτι δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στην κατάταξη R&B/Hip-Hop Digital Song Sales.

Στον ραδιοφωνικό κόσμο, το “Never Lose Me” σημειώνει τις πρώτες του εμφανίσεις στην κατάταξη airplay με τρία ταυτόχρονα ντεμπούτα: Νο. 25 στο Rap Airplay, Νο. 35 στο Rhythmic Airplay και Νο. 46 στο R&B/Hip-Hop Airplay. Όπως συμβαίνει επίσης, στα Hot R&B/Hip-Hop Songs, το “Never Lose Me” κάνει τη ράπερ την πρώτη της επίσκεψη σε όλα τα charts ως βασικός καλλιτέχνης και τη δεύτερη συνολική συμμετοχή, μετά από έναν επιλεγμένο ρόλο στο “Rodeo” του Lah Pat ( το οποίο είχε επίσης μια ξεχωριστή έκδοση με το Big Jade) το 2023.

Κατα τα άλλα, το “Never Lose Me” σημειώνει 15-5 στο τσαρτ Hot Rap Songs και 37-19 στο Billboard Hot 100 όλων των ειδών. Συγκεκριμένα, το δείγμα του σινγκλ του Babyface Ray και του κομματιού του 42 Dugg του 2023, “Ron Artest”, βοηθά Και οι δύο καλλιτέχνες κερδίζουν πιστώσεις στα chart μέσω συνεισφορών στη σύνθεση τραγουδιών.

Το “Never Lose Me” βρήκε τεράστια αποδοχή στο TikTok μέσω μιας ποικιλίας τάσεων που χρησιμοποιούν το τραγούδι ως soundtrack. Μερικά κλιπ που περιλαμβάνουν χρήστες που εμφανίζουν μετάλλια και τρόπαια με λεζάντες που περιέχουν αυθόρμητους λόγους για τα επιτεύγματα (όπως το “worst ex”), ενώ άλλα βίντεο επικεντρώνονται στην κάμψη ενώ χρησιμοποιούν το τραγούδι “never had a b—h like me ”. Χάρη στη δημοτικότητα του τραγουδιού στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το “Never Lose Me” οδηγεί στο Top 50 chart του TikTok Billboard για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Η νέα επιτυχία είναι πιθανό να εμφανιστεί στο επερχόμενο άλμπουμ του Flo Milli, Fine Ho, Stay, για το οποίο η τραγουδίστρια μοιράστηκε την τέχνη του άλμπουμ τον περασμένο Οκτώβριο. Το νέο σετ είναι η τρίτη και τελευταία δόση μιας τριλογίας άλμπουμ, μετά το Ho, Why Is You Here του 2020; και το 2022 You Still Here, Ho?