Το μουσικό βίντεο «New Rules» της Dua Lipa φτάνει τις 3 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube

Το «New Rules» έχει ένα νέο ορόσημο. Η επιτυχία της Dua Lipa ξεπέρασε επίσημα τα τρία δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, σηματοδοτώντας το πρώτο της κλιπ που έφτασε σε αυτό το σημείο. Είναι το μοναδικό της μουσικό βίντεο που έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο προβολές στην πλατφόρμα ροής μέχρι στιγμής.

Το «New Rules» που κυκλοφόρησε το 2017 ως single από το ομώνυμο ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ του τρεις φορές νικητή των Grammy, έγινε το πρώτο top 10 hit της Lipa στο Billboard Hot 100 (Νο. 6). Το μουσικό του βίντεο με το τιμόνι του Henry Scholfield κέρδισε ευρεία αναγνώριση για την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη χορογραφία του, αποσπώντας ένα βρετανικό βίντεο της χρονιάς στα BRIT 2018 και ένα υποψηφιότητα για το τραγούδι της χρονιάς στα βραβεία MTV Video Music Awards 2018. Κατά τη διάρκεια της αρχικής του κυκλοφορίας, το «New Rules» κατέκτησε μια πληθώρα charts, φτάνοντας στο Νο. 1 στα Dance Club Songs, Dance/Mix Show Airplay και Mainstream Top 40.

Στο τελευταίο chart του YouTube για τους κορυφαίους καλλιτέχνες (19-25 Ιανουαρίου), η Dua Lipa κατατάσσεται στο Νο. 59. Ταυτόχρονα κατατάσσεται στο Νο. 93 στο chart των κορυφαίων καλλιτεχνών των ΗΠΑ. Οι θέσεις της ενισχύονται από την επιτυχία των δύο πιο πρόσφατων σινγκλ της: “Dance the Night” (από την Barbie) και “Houdini”. Ο πρώτος έφτασε στο Νο. 6 του Hot 100 και είναι υποψήφιος για δύο βραβεία στην τελετή Grammy της Κυριακής (4 Φεβρουαρίου), ενώ ο δεύτερος έκτοτε έφτασε στο Νο. 11.

Πρόσφατα, η Lipa έχει αρχίσει να πειράζει το επόμενο single της. Με τίτλο “Training Season”, το νέο κομμάτι είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 15 Φεβρουαρίου.

Η Dua Lipa έχει κερδίσει 21 συμμετοχές καριέρας στο Hot 100, συμπεριλαμβανομένων των 10 κορυφαίων επιτυχιών “Levitating” (No. 2), “Dance the Night” (No. 6), “New Rules” (No. 6), “Don’ t Start Now» (No. 2) και «Cold Heart» (No. 7, με το PNAU και τον Elton John). Στο Billboard 200, η ​​ηθοποιός του Argylle έχει τοποθετήσει και τα δύο στούντιο άλμπουμ της στην κατάταξη: το Dua Lipa του 2017 (Νο. 27) και το 2020 το Future Nostalgia (Νο. 3).